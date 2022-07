Reflejos de Sol | Jornada de Oración por la Paz

A raíz de la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, toda la iglesia católica ha reaccionado y ha establecido una postura crítica ante el gobierno federal y su estrategia de “abrazos, no balazos”.

Al día siguiente de su muerte, el rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón Juan Luis Hernández advirtió en León, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Él está obcecado en su estrategia de abrazos, no balazos, pero hemos visto que han avanzado los controles del narco, llamamos a una autocrítica responsable al gobierno federal”.

Las reacciones crecieron, llegaron hasta el Vaticano, en donde el sumo Pontífce, el Papa Francisco, declaró: “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios.”

CONVOCATORIA DE LA CEM

La toma de postura se extendió más allá de la Compañía de Jesús León, y por ello la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a recordar a los sacerdotes, religiosos y religiosas así como hombres y mujeres que han recibido la muerte violenta. “Los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz”, señaló en un comunicado. En consecuencia, ayer los obispos en todo el estado levantaron la voz y en cada parroquia del país.

y para aclarar las cosas, el Episcopado hizo público el pasado 7 de julio una lista de 116 documentos publicados desde 1968 hasta la actualidad en donde se pronunció a favor de la paz y externa la preocupación de inseguridad y violencia que se da en el país, en respuesta a lo señalado por López Obrador el 1 de julio en su ‘mañanera’ donde afirmó:

“Qué quieren entonces los sacerdotes…? ¿por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente', cuando se decía a los altos mandos del Ejército ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’?, ¿por qué esa hipocresía…?”

MASACRE EN LEÓN

Justo cuando inició la jornada de oración por la paz, en los primeros minutos de ayer, en León al menos 14 integrantes de una familia, entre ellos menores de edad, fueron atacados a balazos durante una fiesta familiar en la colonia Santa María de Cementos.

Por esa razón, el Arzobispo de León en su homilía llamó a parar la espiral de violencia y aseveró: "Es un ambiente violento donde no se trabaja en paz, no se tiene confianza de salir, no se tiene respeto por la vida (...) Por la dignidad del ser humano y el llamamiento va a seguir siendo siempre el mismo, que paremos esa espiral de muerte, esa espiral que no nos lleva a nada", dijo.

GOBIERNO REACCIONA

Sobre los hechos el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condenó el asesinato y aseguró que los lesionados están siendo atendidos, darán puntual seguimiento a las investigaciones e instruyó a la Secretaria Libia García Muñoz Ledo a dar todo el apoyo a las familias de las víctimas.

Libia, por su parte, informó que en coordinación con los distintos niveles de gobierno e instancias involucradas, dan acompañamiento y atención a familias de las víctimas y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos expresó su condena por los hechos y añadió que trabaja en coordinación con la FGE para esclarecer los hechos y que no queden impunes. También hizo un llamado a que sociedad y gobierno cierren filas contra quienes atentan en alterar la paz de nuestras familias.

‘ACIERTO A QUIENES NOS GOBIERNAN’

Puede ser que no haya precedente en cómo la iglesia católica cierra filas en contra del gobierno federal y, en particular, de López Obrador como hasta ahora. Hay quien dice que la muerte de los sacerdotes Javier y Joaquín es el ‘Ayotzinapa de AMLO’. Lo cierto es que la iglesia está muy enojada, y ha echado a andar sus mecanismos de comunicación en todo el país. Ayer, en una parroquia, se repartió una oración que decía textualmente: ”Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a quienes nos gobiernan”.