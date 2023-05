Reflejos de Sol | Irapuato, definiciones

Unos meses antes de la definición de las candidaturas en una elección, todos los partidos políticos empiezan a decidir quién es quién en los números.

La elección final siempre depende de una multiplicidad de factores que incluyen, en primer lugar, la preferencia de la ciudadanía.

Y antes de que eso ocurra, es una buena medida saber si la militancia del candidato potencial la o lo apoya, de manera que llegado el momento, cierre filas en torno a él o a ella.

Eso es lo que está sucediendo en Irapuato. A Lorena Alfaro le ha tocado sortear las consecuencias de la pandemia y severos problemas de seguridad que se originan dentro pero sobre todo fuera del municipio que gobierna.

Por eso es relevante que un sondeo elaborado entre militantes de su partido la coloca a la cabeza de las preferencias de la militancia para la candidatura a la presidencia municipal de Irapuato.

Bastante abajo de Lorena Alfaro se situó el presidente estatal Eduardo López Mares y, en tercer sitio, el diputado Víctor Zanella.

Los demás nombres aparecen con 5 por ciento o menos, incluyendo al menos un reconocido personaje con presencia estatal.

Las manifestaciones públicas de los tres irapuatenses punteros han ido en el mismo sentido a la hora de expresar sus preferencias por el futuro de su partido en el estado. Lo mejor que habrían de hacer es cerrar filas, ya que ha quedado claro que todos apuntan hacia el mismo rumbo.

La unidad de los militantes de un partido cuando ya es claro cierto liderazgo, es la mejor inversión que pueden hacer para construir una bola de nieve que convenza a sus adversarios.

DEFENDER A GUANAJUATO

Guanajuato es un estado muy avanzado en tecnología, crecimiento económico, mentefactura, inversión extranjera, turismo, educación superior y en muchos otros elementos que lo han llevado a estar en el "primer mundo" de México.

No es exageración cuando se dice que quien vive bien en Guanajuato tiene una calidad de vida equiparable a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá o muchos países europeos en los cuales, por cierto, el espacio inmobiliario es estrecho y el clima bastante extremoso.

Ahora bien, la gente que no vive bien en el estado de Guanajuato tiene ventajas que no tiene la gente en pobreza o pobreza extrema en los lugares más desfavorecidos del país, porque cuentan con servicios de salud, educación, agua potable (aunque es escasa) y energía eléctrica, al menos.

Todo lo bueno que Guanajuato tiene, con frecuencia no lo notamos los guanajuatenses porque no vivimos, con todo respeto que nos merecen esos lugares, en Ecatepec, Valle de Chalco Solidaridad, la Montaña de Guerrero, Tehuipango, Veracruz o en algunos municipios de Guerrero, Chiapas, Oaxaca o Zacatecas o en el Barrio Logan, cerca de San Diego, California.

Por eso, fue muy afortunado que en estos días, la secretaria de Desarrollo Social pusiera énfasis en que la crítica externa es porque "allá quisieran tener lo que Guanajuato tiene" y porque el enemigo está, o debiera estar afuera.

La secretaria García Muñoz Ledo tiene la gran responsabilidad y oportunidad de acortar las diferencias entre ricos y no ricos en la entidad, pero también de escuchar y formarse un criterio propio de la situación del estado, y hacer que los guanajuatenses cierren filas en torno a sí mismos y no a personajes que se encuentran fuera de la entidad y la ven como botín político y "joya de la corona".

DESAROLLO SOCIAL

La gran lección de 2018 fue que, en México, muchos votantes estaban hartos de la corrupción y de los saldos de desigualdad que dejaron treinta años de un modelo económico que, ante la percepción generalizada, hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

La senadora priísta Beatriz Paredes nos dijo hace unos días en El Sol de León que los problemas de Guanajuato son "por tener, no por no tener (como en casi todo el país)". Pero hoy Libia García tiene la oportunidad de que –si bien la corrupción no es un problema– debe hacer todo lo humanamente necesario para que las disparidades sociales no sea una bomba que explote justo a mediados del año 2024.