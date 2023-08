Reflejos de Sol | Entre la espada y la pared

En Guanajuato, como en todo el país, las minorías se abren paso y la comunidad LGBT+ es cada vez más aceptada e incluida en la sociedad, pero aún no goza de un reconocimiento y respeto plenos porque no deja de haber presiones sociales, familiares o de cierto tipo de moralidad que la limitan.

Cuando los deportistas guanajuatenses se suben al podio, las más altas autoridades, a modo de felicitación, publican en sus redes sociales una foto de los campeones o campeonas. Si no tienen imágenes con ellos, postean una del atleta.

Pero el domingo pasado las felicitaciones en las redes de las autoridades brillaron por su ausencia para Wendy Guevara. Temen que un aplauso abierta les merezca reclamos de una parte de la sociedad.

ÍDOLA POPULAR

Wendy Guevara no necesitó de un reconocimiento oficial para sumar en sus felicitaciones casi tres millones de seguidores en menos de 48 horas.

¡Esos apoyadores sí que aportaron a la monetización de la perdida! Su triunfo como primera mujer trans en ganar un reality show de la televisión abierta es un sueño para ella y un logro para su comunidad.

Su fama es de ella y nadie más, los "salpicados", serán los que se le peguen. Como Hazlo Viral, la plataforma del mundo digital, producto del Gobierno del Estado de Guanajuato, único espacio gubernamental que sí felicitó a la mujer trans más famosa de México.

HAZLO VIRAL

Hazlo Viral, como su nombre lo dice, tiene el objetivo de popularizar masivamemte en medios digitales los rinconcitos de Guanajuato, que aspiran a ser tan virales como Wendy Guevara y sus más de 18 millones en Televisa Univision.

Cientos de comentarios juzgaron que Hazlo Viral se quiso aprovechar de la fama de la leonesa trans y terminó rociado de comentarios que evidencian distancia gubernamental, en lo público, de las diversidades humanas.

“Dejen de congelar como gobierno y como partido la Ley de Identidad de Género y demás leyes y derechos sociales que tienen Wendy y todas las mujeres trans en Guanajuato”, coinciden los reproches, algunos en la misma publicación de felicitación a Wendy en las redes de Hazlo Viral y otros en capturas de pantalla, donde Hazlo Viral apunta: “¡Guanajuato está contigo!” y una foto de la influencer.

ULTRADERECHA Y DIVERSIDAD

Si bien en Guanajuato el matrimonio igualitario ya es posible, no fue un camino fácil; es y será aún más largo para la Ley sobre reconocimiento legal del género. Desde octubre de 2021, la legisladora estatal de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha presentó la inciativa sobre la identidad, y hasta la fecha está no tiene y parece que no tendrá fecha de discusión.

Acceder al derecho sobre el reconocimiento legal del género con el que como persona cada quien decida identificarse, evita que mujeres trans como Ruby, sean expulsadas de la universidad por carecer de documentos que validen su identidad de género. La historia de Ruby hizo ruido en la comunidad trans de León, pues intentó inscribirse en 10 escuelas y en ninguna la aceptaron.

MACHISMO Y ACEPTACIÓN

Guanajuato es un estado de vanguardia en muchos aspectos. Pero su sociedad sigue siendo conservadora en diversos sectores.

Guanajuato ha sido un anfitrión excepcional de miles de extranjeros que lo han vuelto su Patria. Por eso es difícil entender que las preferencias sexuales sigan siendo motivo de segregación para algunas personas. Sin apelativos. Son personas. Tan guanajuatenses como José Alfredo Jiménez o como el que más.

Y aunque se nos olvide, la misma discriminación siguen sufriendo miles de mujeres heterosexuales, sólo por serlo. Acaso, violencia verbal, física y feminicidios.

En casa, en el trabajo, en la calle. Y la solución no es la fuerza ni la policía. Es que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos en lugar de juzgar a los y las demás.

No sería raro que Wendy no hubiera querido venir a Guanajuato a celebrar. Pero lo hará. Cachetada con guante blanco a quienes le pasaron encima o a quienes le regatean su popularidad.

Bienvenida la diversidad a Guanajuato y, por cierto, la Wendymanía, apenas comienza.