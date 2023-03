Reflejos de Sol | El reto 8M

Hoy es Día Internacional de la Mujer. Es decir, que es el día en que nos acordamos –por si se nos había olvidado– de la mitad de la humanidad. A quienes nos parieron. A quien generalmente estuvo a cargo de nuestra educación al inicio de nuestra vida, en los años en que formamos nuestra personalidad. Esto de las “celebraciones” es delicado, porque se presta a comportamientos lamentables, como cuando el Día de las Madres todavía hay hijos que les regalan electrodomésticos o van a sus casas para que les den de comer.

Las marchas en que las mujeres alzan la voz y llaman la atención siguen ocurriendo por una razón: los varones siguen abusando de ellas y acosándolas en la familia, en el trabajo y en los espacios públicos y privados. México debe ser uno de los vergonzantes países en que el 100 por ciento de las mujeres han sido molestadas alguna vez en la familia, el trabajo o en la calle. Haga una breve encuesta y verá que ni siquiera una dama le dice que “a ella nunca” la han ofendido o incomodado en la calle, han intentado manosearla, le han hecho proposiciones indecorosas sus jefes o las han discriminado en su propio hogar.

O los varones cambian su comportamiento, dejan de actuar como si fueran seres superiores y dejan de abusar de su poder contra las mujeres, o el tejido social se seguirá descomponiendo irremediablemente.

Así que, si es varón, hoy no se le vaya a ocurrir “felicitar a las mujeres en su día”, porque ser varón o ser mujer es una condición que la naturaleza da y no es mejor una cosa ni la otra. La naturaleza sólo da dos opciones biológicamente y ambas son igualmente buenas. Por eso es inconcebible que en pleno Siglo XXI el género de la persona sea algo relevante.

Porque una cosa es que las damas se sientan orgullosas de serlo y otra muy diferente que “se les felicite”. Es como si se dijera: ”felicidades por ser blanco, negro, indígena, rubio, de estatura baja, obeso, delgado, con lunares o con cabello rizado”.

El 8M es una oportunidad para erradicar los comportamientos machistas, para que la mujer tenga los mismos derechos de opinar y decidir en la familia y en el trabajo que los hombres (porque decidir no es una cuestión de ingreso) y para que transitemos hacia una ruta en la que ninguna mujer tenga miedo de salir a la calle o usar el transporte público por el único hecho de pertenecer al género femenino. O más precisamente, que ninguna mujer experimente miedo por serlo.

No veamos este tema como el de unas personas que marchan y toman las calles. O incluso que se manifiestan pacífica o no tan pacíficamente. Es el día de la sororidad y también de que muchos varones y –hay que decirlo– ciertas mujeres modifiquen hábitos que fomentan la inequidad de género y, hoy en particular, de eliminar cualquier rasgo de agresión contra ellas por serlo. Ese es el verdadero reto 8M. Practíquenlo los varones con sus hijas, con su madre, sus hermanas. Con sus colaboradoras mujeres o su compañeras de trabajo, Con las damas que miran en la calle. Todos los días de su vida.

Es muy lamentable que las damas hayan tenido que unirse, organizarse y salir a la calle para contrarrestar el maltrato masculino Y ojo, no es victimización. Es una vergonzosa realidad. Porque la mejor celebración sería que ni siquiera nos acordáramos del 8M.

MC SE LLEVA SUS CANICAS

¿Ya se enteró que Movimiento Ciudadano anunció que no va a participar en las elecciones de Coahuila y del Estado de México porque según ellos, el PRI ya pactó con Morena para que ese partido gane el EdoMex y Morena Coahuila? Pues habrá que preguntarle a los de MC para qué hacen un partido político si no van a ir a las elecciones. Porque lo que es en las federales, MC se puede envolver en la bandera de ser independientes y romper la alianza federal, con lo cual le ayudará a Morena. SI eso sucede, nos habrá quedado claro con quien pactó MC en los comicios presidenciales de 2024.

Tal vez por eso recientemente en un evento privado, cuando al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, le preguntaron qué pensaba del tema, contestó: “Pregúntele a alguien de Movimiento Ciudadano, porque yo no represento a ese partido”.