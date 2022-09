Reflejos de Sol | El Día Mundial de las Noticias

Bajo los auspicios de la World Association of News Publishers, de la cual forma parte la Organización Editorial Mexicana, ayer se celebró el Día Mundial de las Noticias cuyo objetivo fundamental fue promover y difundir la importancia del periodismo basado en hechos. El mundo necesita del periodismo porque es el espejo de la sociedad.

El periodismo y las noticias están experimentando una nueva transición. Ya en los inicios del Siglo XX, la llamada “prensa escrita” que había tenido pocas variantes desde su aparición siglos antes, empezó a compartir la atención de las audiencias con la radio y la televisión.

Seguramente cuando la gente empezó a informarse por esos medios electrónicos, no faltó quien augurara la desaparición de los periódicos. Hoy ocurre algo parecido con el internet y las publicaciones digitales. Los medios impresos que han desaparecido ya son aquellos que no reportaban ningún interés para sus lectores o bien los que demostraron que su información no estaba basada en hechos.

PERIODISMO E INTERNET

Los medios impresos están experimentando una transición pero seguramente no desaparecerán, como no han desaparecido los libros a pesar de la aparición de la radio, el cine, el internet o la televisión.

El internet ahora ofrece la posibilidad de informarse y de leer un medio local en cualquier parte del mundo. Esto significa una diferencia cualitativa enorme con respecto a lo que se había vivido. Hace 30 años, era muy raro que una persona en otra parte del mundo o del país tuviera acceso a El Sol de Irapuato o de León, del Bajío o de Salamanca. Hoy todos los medios están accesibles por internet y nuestro reto es mostrarle al mundo por qué lo que ocurre en cada rincón de Guanajuato es muy interesante.

Guanajuato es la sexta economía de México, es el primer productor de autos en el país y posee dos ciudades patrimonio mundial de la humanidad. Ya nada más por eso, lo que ocurre en el estado de Guanajuato es referencia para el resto del país, para la región y para el mundo.

LOS MEDIOS GLOCALES

Equivocadamente, durante mucho tiempo se habló de medios “nacionales.” Y si bien algunos medios electrónicos con alcance nacional han tenido una influencia importante sobre la audiencia en todo el país, son los medios que ofrecen la información más cercana a la población los que permanecen en el gusto del público.

Así, el reto mayor de los llamados ‘medios locales’ es informar a nuestros lectores lo que ocurre cerca de su casa, de su lugar de trabajo y al mismo tiempo mostrar y presumir al mundo lo importante, lo entretenido y lo destacado de lo que ocurre en nuestras regiones.

Porque en el estado de Guanajuato ocurren cosas muy importantes para el mundo. Muchas de ellas muy buenas. Los medios tenemos ahora el gran reto de ser locales y globales al mismo tiempo.

PERIODISMO BASADO EN HECHOS

El único periodismo que merece ser llamado así es el que está basado en hechos y no en especulaciones o en dichos publicados simplemente para llamar la atención. Los 5 Soles del estado de Guanajuato: del Bajío, de León, de Irapuato, de Salamanca y Noticias Vespertinas son parte de la Organización Editorial Mexicana, que a su vez es la empresa periodística más grande de América Latina, ya que cuenta con 46 periódicos a lo largo y ancho del territorio nacional. En cada ejemplar le ofrecemos diariamente información de actualidad nacional e internacional y al menos 9 páginas de información deportiva nacional y local y mucho más en nuestros sitios electrónicos con análisis y entretenimiento.

La preferencia del público con nuestros cinco diarios en papel, en nuestros sitios de internet y nuestras redes sociales es lo único que justifica nuestra existencia. Por eso, en la conmemoración del Día Mundial de las Noticias agradecemos a todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes. Al mismo tiempo, hacemos el firme compromiso de mejorar nuestros servicios informativos para hacerlos siempre con verdad, apegados a los hechos, con datos serios y atendiendo las necesidades informativas de todos ustedes.