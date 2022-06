Reflejos de Sol | ¿Dónde quedó el gobierno federal?

Las personas que no vivimos en la ciudad de México con frecuencia nos preguntamos para qué sirve el gobierno federal. Desde que Andrés Manuel López Obrador se volvió el vocero de todo lo que ocurre en el gobierno que encabeza, los secretarios, los subsecretarios y ya no digamos los súper delegados en las entidades federativas consideraron que su jefe ya los relevó de la obligación de informar a la ciudadanía.

Si no viviéramos en una federación, lo anterior no tendría la menor importancia. Sin embargo, lo que ocurre está relacionado con cada uno de los “tres niveles de gobierno”. Así, si se trata de reclamar por un bache puede echárselo en cara a su alcalde o alcaldesa. Pero hay otros problemas que se relacionan con el gobierno estatal y otros con el federal y la aventadera de pelota puede ser eterna.

COMO EN LOS TIEMPOS DEL PRI

Lo que al gobierno federal sí le queda muy claro es que entre sus atribuciones está regalar o repartir recursos económicos a diversos sectores de la población para que, llegado el momento y como ocurrió en las elecciones federales pasadas, les pongan un “transporte” y los lleven a votar, con la esperanza (o la consigna) de que no se olviden de quién les dio ese dinerito.

Tanto que se llena la boca el presidente de decir que ya no son los tiempos de antes, pues en ese punto se mira un franco retroceso. ¿Por qué no remedian ya ese río? Porque hay que esperar la autorización federal. ¿Qué impacto tiene esta decisión sindical en el T-MEC? Hay que preguntarle a la Secretaría de Economía Federal o a la del Trabajo y como ya no tienen oficinas en Guanajuato pues ni modo, nos quedaremos con la duda.

MILITARIZACIÓN Y CIFRAS ALEGRES

Para la mayoría de la población no tiene ninguna relevancia que cada vez haya más elementos del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional (GN) en sus comunidades (a propósito, ¿qué pasó con el asesino de Ángel Yael?) si en las calles sigue habiendo homicidios dolosos por ajustes de cuentas de grupos delincuenciales. Con razón en Salamanca la gente (no el gobierno, conste) dice que la GN sirve para hacer desfiles.

Es como si su casa se llena de moscas y para erradicarlas llegan batallones armados con cañones, bombas y abrazos (no balazos), cuando lo que usted necesita es alguien que traiga un buen matamoscas e insecticida .

Esta semana, en la “mañanera”, el Comandante General de la GN, Luis Rodríguez Bucio, dijo que el “Estado de fuerza” (así le llaman, por lo menos no es “de debilidad”) es de “118 mil 188 elementos y este año reclutarán un total de 10 mil 45 elementos para ser más de 128 mil. Se han construido 241 cuarteles de la Guardia Nacional”.

Luego, el Secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, informó que en la Marina, hay 250 mil elementos operativos, de los cuales 40 mil dan “apoyo logístico”.

Y de elementos del Ejército, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, dijo que son “157 mil 672 desplegados en 8 acciones: estrategia nacional de seguridad pública (¿cómo en qué será?); seguridad a instalaciones estratégicas; operaciones para mercado ilícito de combustibles; migración y desarrollo de frontera norte-sur (ahí son ¡28 mil!); atención a desastres naturales; erradicación intensiva de plantíos ilícitos, fortalecimiento de aduanas y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales”.

Medio millón de personas armadas hasta los dientes que no pueden intervenir en labores de policía porque no tienen atribuciones. Y eso que la Guardia Nacional se hizo para sustituir a la Policía Federal. Si ya de todos modos están por todos lados ¿qué se necesita para que ayuden a erradicar la violencia de las calles?

FOX LEVANTA LA VOZ

A las generaciones jóvenes habría que decirles que quien sacó al PRI de Los Pinos no fue AMLO; sino fue el guanajuatense Vicente Fox al inicio del milenio. Para haber acabado con casi setenta años de predominio priísta algo ha de saber el señor y lo dijo claro: si la oposición quiere ganarle la Presidencia a Morena en 2024 tiene que participar en la alianza Movimiento Ciudadano. Más claro, ni el agua.