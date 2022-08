Reflejos de Sol | Desaparición forzada

Hoy se conmemora el Día contra la desaparición Forzada de Personas. Es una fecha que no debería existir en el calendario. En los Soles de Guanajuato hemos publicado en los últimos días once artículos relacionados con este cáncer desde diversos puntos de vista.

Lo menos que podemos hacer quienes no hemos sido víctimas indirectas de este infierno es conocer que existe, solidarizarnos y generar empatía con quienes cambiaron su vida de un día para otro cuando su ser querido desapareció. Sin dejar huella. Sin dejar rastro. Simplemente un día se fue a trabajar o a la escuela como todos los días y nunca volvió.

DUELO PERMANENTE

No hay manera de superar la desaparición forzosa de un ser querido sin la ayuda, comprensión y solidaridad de otras personas que están pasando por lo mismo.

Cuando el ser querido desaparece inicia el camino de quienes, una vez que juntan las fuerzas suficientes para salir adelante, buscan ayuda, en donde sea, para empezar a buscar.

Todos los días el primer pensamiento del día es mirar a la puerta de entrada del hogar y desear que el ser querido desaparecido entre por ahí. Que aparezca por fin. Y cuando esto no sucede, el duelo se renueva. Cada día. Sin fin.

SORORIDAD

La mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son mujeres. Como las Madres de la Plaza de Mayo que en Argentina buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos de manera forzada en la dictadura, son ellas quienes dieron a luz y cuidaron con ilusión a esas personas. Día y noche.

Les llevaron a la escuela, celebraron sus graduaciones y sus éxitos. Sus cumpleaños. Y todo para que en tiempos de paz, en México, en una democracia, de pronto desaparecieran sin dejar rastro.

Por eso las buscadoras ahora dedican su vida a ello. A buscar. Se volvió el sentido de su vida. Y cuando el destino les permite encontrar a su ser perdido, generalmente una parte de su alma descansa pero después continúan la búsqueda de todos aquellos hijos e hijas, hermanos o esposos de las compañeras que como ellas, salen todos los días con pico y pala con la ilusión de una certeza. De que acabe el camino. De que aparezcan.

SOLIDARIDAD

En México el problema de la desaparición forzosa es tan grande que la sociedad entera debería contar con los mecanismos para tratar de prevenir ese delito pero también para una mucho mayor solidaridad con los colectivos y colectivas que se dedican incansablemente a buscar.

Ellas no buscan culpables. Buscan los restos de sus seres queridos. Por eso no entienden por qué no sólo se los desaparecen sino que luego se los esconden.

Buscar a un ser querido desaparecido es un trabajo de tiempo completo no remunerado y que además de todo experimenta el rechazo social porque ¿a quién le agrada decir que se dedica a buscar restos de personas desaparecidas?

La misma empatía que socialmente se genera por grupos altamente vulnerables como la niñez, las personas de la tercera edad o quienes tienen una discapacidad debería tener para las personas que fueron privadas de su sueño, de su tranquilidad, de su paz y del sentido de su vida.

¿NUNCA MÁS?

Como sociedad, y después que desde 2018 han desaparecido de manera forzada o muerto violentamente en México no una o dos sino más de cien mil personas, ya sería tiempo de preguntarnos qué podemos hacer como sociedad para evitar ser desaparecidos.

Sería bueno saber para qué querían los “desaparecedores” a la gente si luego la iban a esconder para que no la encontrarán. La respuesta no es obvia ni automática.

CULPABLES

A estas alturas, a menos que el sistema de justicia funcionara y pusiera en su lugar a todos los que han desaparecido personas, lo más importante no es buscar culpables. Los que tal vez tendrían pruebas acusatorias serían los propios desaparecidos.

En tanto, como sociedad nos toca al menos ser conscientes del problema y acompañar, de la manera que sea, aunque sea con una oración, un pensamiento o cualquier apoyo a esas personas que no olvidan a sus seres queridos y que seguirán marchando, cavando, escudriñando, preguntando, resistiendo y luchando hasta encontrarles.