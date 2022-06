Reflejos de Sol | De merito Aguascalientes

Algo muy importante ocurrió ayer en Aguascalientes. Y es que, a menos de que los resultados oficiales den una voltereta inesperada, Tere Jiménez, la candidata a la gubernatura por la alianza PAN-PRI-PRD será la mandataria de ese estado. Este resultado es muy importante porque en gran parte del Bajío seguiría gobernando la oposición: el PAN y sus aliados en Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes y Movimiento Ciudadano en Jalisco.

Ahí se vieron muy apoyadores de Tere Jiménez los diputados panistas del Congreso local Luis Ernesto Ayala, Aldo Márquez y Miguel Salim. ¿Y sabe por qué es importante que cierren filas? Porque a la hora de las decisiones nacionales el grupo de panistas del Bajío tendrá un peso importante en la distribución de poder y de decisiones en 2023 y 2024. Sobre todo porque ni el PAN ni el PRD tienen el alcance del partido blanquiazul en la región.

Pero si quieren enfrentar el embate de Morena, que al menos se llevó ayer cuatro gubernaturas de seis, el PAN deberá organizarse mejor y preparar liderazgos de carácter nacional, no sólo regional. Porque a decir verdad, muchos de los personajes que aparecen en estas líneas sólo se conocen en Guanajuato y en 2024 quien le compita a Morena tendrá que ser muuuy efectivo.

EL CABALLO NEGRO

Y hablando del futuro, podría estarse fraguando una jugada muy interesante que terminaría beneficiando a Andrés Manuel López Obrador de todas formas. Imagine que próximamente Marcelo Ebrard renuncia al gobierno federal más o menos como lo hizo Felipe Calderón a Fox para buscar la presidencia de México. ¿Se acuerda?

Con la diferencia de que Ebrard le renunciaría a López Obrador sin ofenderlo y para buscar “su nuevo camino” y buscar ser él, y nadie más, el candidato de la coalición opositora a Morena en 2024.

Si Ebrard comienza su campaña como “ciudadano” próximamente, llegará el momento en que buscará forzar a que los partidos de oposición se unan en torno a él, quien sí tiene presencia nacional e internacional.

Así, si alguien más contiende contra Morena –es decir, hay dos opositores– perderá. Si sólo va Ebrard y gana, sería presidente un excolaborador fiel de AMLO y si gana Morena, pues de todos modos López Obrador gana porque gana. Y a descansar en la hamaca en Palenque.

Así ocurrió en Francia en 2018. Se dice que ahí radicaba Ebrard y lo vivió. Emmanuel Macron era secretario de Economía del socialista Francois Hollande. Renunció. Y en las elecciones los candidatos fuertes eran el socialista y el exministro. Si así sucede, recuerde que aquí lo leyó primero.

REACTIVACIÓN: MODERNIZACIÓN O FRACASO

Y hablando de retos monumentales, en su posicionamiento semanal, Alfredo Padilla Villalpando, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato reconoció que “mucha de la gente que perdió su trabajo en el calzado se vio en la necesidad de migrar a otros sectores productivos y muchos otros se fueron a la informalidad”.

Y después de este “mea culpa”, Padilla señala que es indispensable transformar la industria y romper paradigmas, porque no solo se trata de reclutar mejor personal, es necesario reconocer que “algunas fábricas operan en la informalidad. Algunas no tienen asegurado al 100% de su personal, otras no los aseguran al 100% de sus ingresos. Aún existen muchas fábricas que no han podido implementar todos los requerimientos de la Reforma Laboral”.

En el fondo, se encuentran los argumentos de Padilla y de Ramón Alfaro, nuevo secretario de Desarrollo Económico, en tres áreas fundamentales: primero, el gobierno estatal debe seguir exigiendo al federal combatir la informalidad y el contrabando. Segundo, en palabras del propio Padilla: “Aquellos fabricantes que no estén dispuestos a mejorar las condiciones, prestaciones y bienestar para su gente, están destinados al fracaso, porque en corto y mediano plazo, no serán capaces de retener el talento y sabemos, que sin nuestra gente, las empresas no pueden sobrevivir”.

Y tercero, ambos tienen que comprometerse a abatir el desempleo mediante la capacitación de la población que deseé incorporarse al mercado de trabajo, lo más rápidamente posible.