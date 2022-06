Reflejos de Sol | Contra los trámites engorrosos

Hace unos días, el gobierno municipal de León, a cargo de Ale Gutiérrez, anunció que pondrá a disposición de ciudadanos y funcionarios una plataforma para nominar al trámite más engorroso. ¡Participe! Se puede llevar de regalo un iPad de alta gama. Es como el premio MTV a la estupidez burocrática.

Peeeero, de seguro, quien postule al ganador desearía que el premio mayor fuera que le resolvieran su trámite, que no hiciera filas, que la plataforma digital no se cayera o lo dejará a medio trámite o que no diera infinitas vueltas de la ventanilla A a la Z.

Para resolver esos problemas de raíz es muy importante que los municipios revisen los procedimientos, pero la verdad es que con frecuencia lo fastidioso de los trámites se originan desde las leyes y los reglamentos que los originan.

LEYES BIEN HECHAS

Por eso, el diputado Luis Ernesto Ayala, en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria del PAN se está aplicando para hacer cosas que beneficien a los ciudadanos de manera más concreta y no con puro rollo.

El legislador propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Mejora Regulatoria del estado de Guanajuato para que sea el Congreso el que asuma el análisis regulatorio de las iniciativas de reformas legales. Así, hay un pararrayos contra las ocurrencias y las nuevas leyes o las leyes reformadas estarán para servir a la gente y no para ganar la nominación a la norma o el trámite más inútil.

Luego, aunque usted no lo crea, resulta que la ley vigente no incluye expresamente la formulación de la Estrategia Estatal en materia regulatoria. Esto de la mejora regulatoria se trata de que las normas que nos rigen sean útiles, actualizadas y que verdaderamente sirvan. Que no choquen unas con otras, que las políticas públicas tengan visión de largo plazo e integren las mejores prácticas internacionales, nacionales y locales. En una palabra, que estén bien hechas. No se puede tener un estado de derecho efectivo con leyes mal hechas o chuecas, como dice el Primer Mandatario.

LEYES MODERNAS

También se busca promover medidas que faciliten la interacción del gobierno con medios electrónicos y promover la transparencia en los actos de autoridad. En la era del metaverso, la mentefactura, la post pandemia y el 5G no podemos tener leyes de la era de las cavernas.

Y finalmente, se trata de incorporar a la gobernanza regulatoria como uno de los pilares de la ley e incentivar que las cumplan las autoridades estatales y municipales en la materia.

“LEÓN ES MODELO EN MANEJO DE RECURSOS, ZANELLA”

Y hablando de diputados, Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado acudió a León con su gran lupa y destacó que ese municipio se pone a la vanguardia en el manejo de recursos al firmar la carta de intención y compromiso con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Recientemente, se dio a conocer que el municipio gobernado por Ale Gutiérrez Campos pasó del lugar 16 al 3 en el Presupuesto Basado en Resultados y fue el primer municipio del estado que logró la aprobación de su plan de gobierno.

Por ahí andaba también Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, y prometió que cada administración municipal contará con un micro sitio web, con la finalidad de mejorar e implementar nuevos servicios. Connnste. Se lo vamos recordar.

MAZDA, A GREAT PLACE TO WORK

Felicidades a Mazda de México, que fue incluida en el reconocido ranking en el que Great Place to Work® posiciona a sólo 200 empresas de todo el país, ubicándola en la posición 37 entre las empresas con una plantilla de entre 50 y 500 trabajadores.

Pero más felicidades a usted, si trabaja en esa empresa, ya que es uno de los mejores lugares para trabajar, según esta medición.

Recientemente, con dos mil 88 votos a favor se aprobó el convenio de revisión general del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana con la empresa automotriz Mazda Motors en la planta de Salamanca, Guanajuato.