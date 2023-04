Reflejos de Sol | Compromisos ambientales de México en el mundo

Los diplomáticos mexicanos son profesionales de la negociación que se forman a lo largo de muchos años. Negociar tratados y compromisos internacionales no es una actividad que se pueda improvisar ni aprender de la noche a la mañana. Los diplomáticos de carrera pueden trabajar en las embajadas, en donde se encargan de las relaciones bilaterales entre México y otro país; en consulados, protegiendo a los mexicanos en diversas ciudades del mundo o bien, en organismos internacionales multilaterales en el seno de los cuales México adquiere compromisos de cooperación.





Como todos sabemos, desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los especialistas en muy diversas materias en el gobierno federal han sido relevados por personas “leales” pero sin conocimientos, de manera que los diplomáticos de carrera no tienen con quien hacer equipo en foros internacionales.





Por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente federal, la secretaria María Luisa Albores ni de chiste se aparece en ningún foro internacional, probablemente porque no sabe que a esas reuniones multilaterales se asiste a trabajar, para que México haga acuerdos e informe cómo avanza nuestro país en el cumplimiento de materias como enfrentar el cambio climático o reducir los gases de efecto invernadero.





¿ESO QUÉ TIENE QUE VER CON GUANAJUATO?





En materia ambiental, la ausencia de funcionarios federales en foros internacionales sobre medio ambiente ha constituido una oportunidad para que la Asociación Nacional de Autoridades Estatales Ambientales (ANAAES) colabore con la Cancillería mexicana y con diversos países como Alemania y Reino Unido. Así, las entidades federativas son ya beneficiarias de capacitación y fondos para avanzar en el cumplimiento de metas para salvar a nuestro planeta (y a todos los seres vivos, por cierto).





La ANAAES está integrada por las secretarías de Medio Ambiente estatales, que diseñan y conducen la política de protección al ambiente y las Procuradurías estatales de protección al ambiente que imponen sanciones a quienes contaminan o no cumplen con las normas ambientales.





Marisa Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, preside la ANAAES y ha sido llamada por la Cancillería mexicana en diversos foros para que, ante la ausencia de autoridades federales, pero con la legitimidad que le confiere representar a las autoridades estatales, participe activamente en foros internacionales, donde la presencia de los gobiernos subnacionales es cada vez más importante.





Las acciones en materia de protección ambiental. no paran. Por ejemplo, la ANAAES prepara ya foros para construir la postura mexicana en el Tratado internacional vinculante sobre manejo de plásticos.





En los diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato daremos puntual seguimiento a estos foros y actividades, pues salvar el planeta empieza por la casa de cada uno de nosotros y es tarea de todas y todos.

OCURRENCIAS EN EL CONGRESO

Como si no tuvieran otra cosa más importante que hacer, a algunos diputados de la oposición en el Congreso de Guanajuato se les ocurrió proponer una iniciativa para remover de su cargo a la presidente de la Mesa Directiva actual, la diputada del PAN Cristina Márquez Alcalá.

Los caprichos del diputado Gerardo Fernández trascendieron al pleno para discutir la propuesta de remoción del Partido Verde, a la cual se sumaron los diputados de Morena y algunos otros.





A esos diputados “no les gustaron algunas actitudes” de la presidenta, lo cual evidentemente no es razón para pretender la remoción de la representante del poder legislativo de Guanajuato.





El tema fue político y dieron show, pues los oradores proponentes sabían perfectamente que su propuesta no era viable, incluso ellos mismos aceptaron no tener sustento jurídico. Esperamos que los 36 diputados de Guanajuato usen ya su tiempo para discutir temas de trascendencia para las y los guanajuatenses, y no en grillas estériles que no llevan a ninguna parte.