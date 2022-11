Reflejos de Sol | Basta de polarización y faltas de respeto: Acción Nacional

El pasado jueves 3 de noviembre tomó por asalto el Congreso de Guanajuato un grupo de simpatizantes de Morena que agredieron, atacaron e insultaron a los diputados que se expresaron –o que trataban de hacerlo– y votaron en contra del dictamen presidencial que propone que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2024.

Por eso, Martín López Camacho, presidente del Congreso, hizo un llamado a los integrantes de esa soberanía, en especial a los de Morena, a la responsabilidad y a la congruencia, y sentenció: “no podemos ser guardianes de la ley y al mismo tiempo llamar a romperla. No podemos predicar lo que, con hechos, no somos capaces de reflejar”.

López Camacho invitó a los legisladores a ser un ejemplo para seguir a la ciudadanía que confió en ellos como legisladores y añadió: “la violencia siempre va a estorbar, la paz también es ausencia de violencia. Y perdimos la oportunidad de debatir un tema que tenía que ver con el tema de seguridad y con el tema de paz haciendo presente, sobre todo, violencia verbal”.

Y quien no tiene “pelos en la lengua” es el diputado, también del PAN, Miguel Angel Salim. Él de plano les recordó que México ya no necesita más división ni polarización, y que si quieren debatir la Guardia Nacional, para eso está el Congreso: “Aquí estamos –les dijo– pero no con faltas de respeto. Muestren argumentos, aquí los debatimos. Nuestro estado requiere una política de altura. En Guanajuato, la política no es una guerra y están equivocados si lo quieren ver así”. Es claro, en un régimen democrático no son necesarios ni convenientes los llamados a romper el orden para expresar desacuerdo.

Si cada vez que se va a votar un dictamen propuesto por la oposición o la federación los diputados inconformes con la mayoría van a llamar “acarreados” para que revienten la sesión o para que insulten a quienes suben a tribuna, la democracia pierde.

Ni le hacen un favor a Andrés Manuel López Obrador, ni a sus propios electores. Una cosa es la libre manifestación de las ideas, consagrada en nuestra Constitución, y otra pretender acallar la voz de representantes populares.

LA FIEBRE MUNDIALISTA

A estirones y jalones, la gestión de Gerardo el “Tata” Martino al frente del combinado azteca llega a su culmen. Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. El siguiente paso del Tricolor es el temido “tijeretazo”, a la convocatoria de 31 elementos. Toca descartar a cinco futbolistas para dejar el padrón definitivo de 26 hombres que seguirán el camino a la nación árabe.

Entre los sacrificados ya está considerado “Tecatito” Corona que no superó su lesión, también se perfilan Santiago Jiménez, Jesús Angulo, Erik Sánchez y el guanajuatense Roberto “El Piojo” Alvarado, mientras Raúl Jiménez sigue en la cuerda floja.

Quien tiene listos la maleta y el turbante es Rodolfo Cota, el arquero de Club León, quien acude a su primer Mundial, por lo menos para atajar en los entrenamientos, ya que la titularidad indiscutible es para Guillermo Ochoa.

Además de Cota, hay otros tres elementos verdiblancos que se enfilan a tierras árabes. En Costa Rica destaca la figura de Joel Campbell quien acude a su tercera Copa Mundial convertido en la figura, en el ídolo que con el balón dará “pura vida” a los Ticos.

También hay que poner especial atención a Ecuador que tiene a dos Fieras en su plantel, Ángel Mena y Byron Castillo, este último acude después de encender la veladora para que La Tri no fuera descalificada al comprobarse su nacionalidad colombiana. Finalmente, las autoridades internacionales ratificaron la participación de Ecuador en Qatar 2022, aunque se llevan de castigo una multa económica y el descuento de tres puntos para las siguientes eliminatorias.

Se acerca cada vez más la máxima fiesta del futbol. El llamado “deporte más hermoso del mundo” reúne a las mayores estrellas en una nación de territorio pequeño, pero de cartera grande y aquí y en los sitios de los Soles y el Esto, la mejor información.