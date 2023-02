Reflejos de Sol | AMLO en Guanajuato

¿Quién cree que estará mañana en Guanajuato? Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha estado muy reservada su agenda. Sólo sabemos que primero dijeron que iba a ir una vez más a la Refinería Antonio M. Amor pero después resultó que tal vez no y que mejor ya se pusieron a echar agua en el lugar donde aterrizaría su helicóptero. Pero no crea que agua bendita, sino que regarán porque si no, va a levantar una gran polvareda. Bueno. De todas maneras seguro la provocará, pero de material político.

Se sabe que el Presidente se va a reunir con funcionarios del área de Bienestar, por lo que las miradas y los reflectores recaerán en Mauricio Hernández, el “súper delegado”. ¿Será que lo volverá “corcholata”?

En esta ocasión, se encontrará también con el gobernador Diego Singue Rodríguez Vallejo.

Trascendió que el mandatario estará en la capital del estado. Podría aprovechar y asistir con Doña Beatriz Gutiérrez Müller al Callejón del Beso y ahí mismo tomarse la foto obligada. O bien, se podría dar una vueltecita por el Museo de las Momias a ver si se deja convencer por el alcalde Alejandro Navarro para que hagan el nuevo recinto.

El Presidente habría de callejonear por la capital para que vea que no sólo en su partido hay laberínticos vericuetos y escuchar con el mariachi en el Jardín de la Unión “Caminos de Guanajuato” y así imaginar por dónde debería de andar la Guardia Nacional en esta entidad.

EL CONGRESO DE GUANAJUATO CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL

Por mayoría de votos, el Congreso local de Guanajuato aprobó un punto de acuerdo para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, por la invasión de facultades constitucionales del Congreso de la Unión por aprobar ciertas reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Como era de esperar, la bancada de morena votó en contra del dictamen.

Como le habíamos comentado en este espacio, el día de los “santos inocentes” el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto presidencial mediante el cual se establece que las entidades públicas no deben gastar más del 0.1 % de su presupuesto en publicidad en medios de comunicación.

La propuesta de inconformarse fue presentada por el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Luis Ernesto Ayala Torres, y en ella exige que no se violente la autonomía de los Congresos Estatales.

Todo este embrollo seguramente se origina de la creencia de que si un gobierno paga publicidad, dicta el contenido de los medios. Eso es falso. Al menos en Guanajuato.

Por ejemplo, usted puede encontrar publicidad pagada por el gobierno estatal (del PAN) en este mismo periódico y también la opinión de la presidenta de morena, Adriana Guzmán, en Guanajuato. Eso es pluralidad.

LA VOZ DE LA MAÑANERA

Cuando inició el gobierno del Presidente López Obrador, la comunicación del gobierno federal se fue trasladando a las “mañaneras” presidenciales.

Antes, las dependencias y entidades del gobierno federal informaban de sus actividades y sus oficinas ubicadas en las entidades federativas hacían lo propio. Pero como dice el propio mandatario federal, “eso se acabó”.

Si a veces no encuentra información acerca de lo que la federación hace en Guanajuato es simplemente porque no informa, con honrosas excepciones como el IMSS.

Cuando otras autoridades se toman en serio su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, se publica su información, sea del partido que sea, contraten o no publicidad, simplemente porque es su obligación rendir cuentas a la ciudadanía, es de interés público lo que dicen y porque tiene valor noticioso.

MAL PRECEDENTE

Si los estados y municipios aceptan que la federación les diga cómo tienen que gastar su presupuesto de publicidad, al rato les pueden imponer sus presupuestos para policía o combate a la pobreza.

El Presidente sataniza el pago de publicidad pública en medios como si estos no fuéramos empresas de utilidad pública en las que trabajan honestamente miles de mexicanos y mexicanas que todos los días dan información de todo tipo a los ciudadanos.