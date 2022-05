¡FELIZ DÍA MAMÁS!

Hoy es el célebre día de las Madres y aquí le vamos a dar algunos consejos de regalos. No. No es una plancha ni una licuadora. Lo primero que le podemos regalar a mamá y tal vez aprecie más que nada son horas de sueño. Desde que usted nació, su mamá no pega el ojo por las noches por diversas razones.

Luego, podríamos regalarles algo de tranquilidad. Las madres buscadoras nunca van a tener tranquilidad porque buscan a sus hijos desaparecidos. No sabemos cuántos de ellos hicieron algo que motivó o contribuyó a su desaparición. Y ahí tenemos mucho que hacer. Cuidarnos nosotros y entre todos es una labor preventiva e indispensable.

Otro hermoso regalo es tiempo de calidad todo el año y procurar que su mamá pueda convivir con personas de su edad y hacer cosas que le gustan (no nada más atenderlo(a) a usted). Lo de las flores, las mañanitas y la invitación a comer no sobra, pero las mamás son 24/7 y 365 días del año.

EN CONDICIONES DIFÍCILES

Son miles las mamás en nuestro país que mantienen solas a sus hogares y otras que lo hacen en condiciones sumamente complicadas, como quienes se encuentran recluidas en prisión y desde ahí educan a sus hijas e hijos. También es el caso de las madres adolescentes y de quienes tienen profesiones arriesgadas como las madres policías o militares.

Recordemos que las mamás lo son desde el momento de la gestación por lo que aquellas que son objeto de trato discriminatorio por su condición de embarazadas viven también una maternidad azarosa desde el principio.

Y ¿por qué no? Recordemos también a aquellos varones que se hacen cargo solos de sus hijos y terminan ejerciendo el papel de madres y padres a la vez. Hoy en los Soles de Guanajuato en nuestras versiones impresas y electrónicas le llevamos muchas historias de mamás ejemplares en este, su día.

ZAMARRIPA LE PONE “EL CASCABEL AL GATO”

Ayer, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre le dijo a los Diputados que en otros países, para investigar a los grupos criminales, se tiene acceso directo e inmediato a la información bancaria de los presuntos delincuentes “y se puede ver, de un simple pantallazo, las erogaciones, los balances que tenga una persona, en una empresa, o en una cuenta bancaria, y lo cual permite una toma de decisiones con una gran inmediatez”. Bien haría el Congreso local en promover una reforma legislativa federal en ese sentido, sugirió el funcionario.

Poooorque en nuestro país, de aquí a que esa información la solicita un juez de control, previa solicitud del ministerio público y justificación de la misma, las oportunidades vuelan, como la evidencia. El Fiscal afirmó que ese proceso tarda, como mínimo, un mes. Y si el o la delincuente deposita ese dinero en otras muchas cuentas, pues imagínese. Para cuando los jueces “obsequien” (así se dice) las órdenes correspondientes, el mafioso ya se cansó, pero de carcajearse de la autoridad.

LUTO E INDIGNACIÓN NACIONALES

Y desde aquí mandamos un abrazo indignado y solidario a las madres de los 11 periodistas asesinados en lo que va del año en México. Íbamos a dedicar hoy un recuerdo solamente a nuestro compañero Luis Enrique Ramírez, quien colaboró con El Sol de Sinaloa y quien fue encontrado sin vida dentro de unas bolsas de plástico en Culiacán, el 5 de mayo.

Pero hoy se nos acaban las palabras para manifestar, como miembros de la Alianza de Medios, nuestra indignación por el crimen de Yesenia Mollinedo, directora de El Veraz, y la reportera Johana García, atacadas a balazos en Cosoleacaque, Veracruz. ¿Este es el Estado de Derecho fuerte que presume el gobierno? Veracruz se ha convertido en el epicentro de los ataques a periodistas.

Guerrero, Michoacán y Tamaulipas ya son zonas de silencio, donde la prensa tiene que callar, en lugar de informar.

Un minuto de silencio por Lourdes Maldonado y Margarito Martínez (Tijuana, Baja California); Heber López Cruz, (Salina Cruz, Oaxaca); Juan Carlos Muñiz (Fresnillo, Zacatecas); Jorge Camero Zazueta (Empalme, Sonora); Roberto Toledo (Zitácuaro, Michoacán); José Luis Gamboa, (Veracruz, Veracruz); Armando Linares (Zitácuaro, Michoacán); Luis Enrique Ramírez (Culiacán, Sinaloa); Yesenia Mollinedo y Johana García, (Cosoleacaque, Veracruz).

Quien mata a un periodista busca sembrar miedo en el gremio periodístico y eso es un retroceso absoluto en el avance de la democracia y en una sociedad civilizada.