GUANAJUATO 1 - INAI 0

Ha de saber que en 2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI; promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia del estado de Guanajuato. Pues el asunto llegó hasta las últimas consecuencias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que “desestimó la acción de inconstitucionalidad, al no alcanzarse la votación requerida y se reconoció la validez de la norma impugnada de la Ley de Transparencia”.

Y es que en este tema de la transparencia, el gobierno de Guanajuato ha destacado en rendición de cuentas sobre su desempeño. Ocupa el primer lugar nacional. Al mismo tiempo, la Corte encontró algunas omisiones que deberán corregirse en la Ley de Archivos, como que su Director no debe tener otro empleo (no vaya a ser que quiera ser mesero por las noches).

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

¿Se ha dado cuenta de lo complicado que es el asunto del régimen jurídico y la responsabilidad de las plataformas digitales para movilidad? O sea, en español, ¿quién manda y quién protege a los ciudadanos a la hora de tomar un transporte público contratado en Über, Didi o Cabify, por ejemplo?

El Congreso del Estado de Guanajuato acaba de aprobar por unanimidad el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, relativo a la iniciativa que busca mejorar y dar mayor seguridad a las y los usuarios de transporte privado que se brinda a través de plataformas digitales en la entidad.

Y es que según las plataformas, ellos no son empleadores, sino que firman un acuerdo con los dueños de los autos a quienes llaman “socios”. Y todo eso suena muy bien hasta que hay un problema porque entonces ¿quién es responsable? ¿ la empresa? no. ¿Es responsable el chofer? Tampoco. Justo por eso era importante legislar sobre el asunto y fue el mismo gobernador Diego Sinhue Rodrígiez Vallejo quien la impulsó.

Para construir esta ley el Congreso contó con las aportaciones de los concesionarios del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, representantes de plataformas tecnológicas, propietarios de vehículos y sus operadores, destinados al servicio de transporte privado; así como usuarios que se vertieron durante el proceso de análisis.

Ahora, los vehículos deberán adheridos a una plataforma tecnológica y presentar una constancia de capacitación y seguro de cobertura amplia, entre otros requisitos, así como registrarse ante la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, para generar un código de respuesta rápida (QR), para verificar si el vehículo se encuentra registrado, el operador y la plataforma, agregó.

LA “UBERIZACION” DE LA ECONOMÍA

La tecnología ha abierto nuevas brechas en las cuales los métodos de organización tradicional han resultado rebasados. Por ejemplo, del lado del taxista, si la plataforma tecnológica no es su empleador ¿quién le da seguridad social o protección legal? Al mismo tiempo, por no ser empleadores pagan IMSS y tampoco adquieren otras responsabilidades. Por otra parte, quienes proveen estos servicios pueden decir que gracias a que no hacen todos esos pagos pueden ofrecer un servicio más económico.

LAS REGLAS CLARAS

Este dilema existe en otras industrias, como la hotelera. Imagínese la inversión que hace un hotelero y la cantidad de permisos e impuestos que paga, para que alguien que se registra en una plataforma renta su casa y le quita no sólo el negocio sino muchos empleos. ¿Está mal quien renta su casa y obtiene un beneficio? No, ¿Está mal quien invierte en infraestructura turística y ofrece empleos? No.

Por eso entonces es importante que el usuario, que el consumidor no quede en el limbo y es un acierto empezar a poner reglas claras para que las famosas plataformas tecnológicas no abusen de los usuarios, paguen impuestos y de paso para que los prestadores de servicios tradicionales sean estos hoteleros, taxistas o restauranteros –entre otros– se den cuenta de que la tecnología ya llegó y que el cliente merece siempre tener buen servicio a buen precio.