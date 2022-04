LO QUE DAMOS POR HECHO

Tal vez la semana pasada andaba usted entre el chapuzón y la vacación e hizo bien. Porque en realidad esta es la primera vez que en más de dos años se abren las puertas de todos los centros turísticos del país para vacacionar, para salir del encierro forzoso de dos años, para quitarse un ratito en cubrebocas en espacios abiertos. Es por eso que probablemente le pasó desapercibida una noticia de la mayor importancia.

Guanajuato sacó medalla de oro nacional seguido por la Federación; el estado de Aguascalientes, la Ciudad de México y Baja California en transparencia y rendición de cuentas.

Y es que el CIDE y el INAI, es decir, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales construyeron el índice Métrica de Gobierno Abierto (MGA), que califica qué tanto las instituciones públicas dan a conocer sus acciones ante la ciudadanía.

Recordemos que todas y cada una de las instituciones públicas (gobierno, instituciones académicas. medios públicos, entre otras) las pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, por lo que tenemos derecho a saber qué uso hacen de esos recursos, que salen de nuestros bolsillos.

“NO ES NINGUNA GRACIA”

Por eso el secretario de la Transparencia y Rendición de cuentas, Carlos Martínez Bravo dijo que “no es ninguna gracia hacer lo mejor” y es que los servidores públicos son eso, personas a quienes les pagamos para servir y lo menos que deberían hacer todos es informarnos no sólo si cumplen o no con los planes de gobierno si no cómo gastan el dinero de todos nosotros. De los impuestos que pagamos en el predial, cuando cambiamos las placas de los autos, etcétera.

SE QUEDARON A DORMIR

Ahora sí vimos cómo todos los diputados y diputadas federales se llevaron sus cobijas, almohadas y pijamas y se quedaron a dormir en San Lázaro de sábado para domingo. Y ayer, tooodo el día estuvieron debatiendo en la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados sobre la famosa Reforma Eléctrica o Ley Bartlett, como le llaman otros.

Cuando usted lea esta columna ya se sabrá seguramente cómo quedó la votación. Pero, ¿recuerda usted aquellos días en 2013 cuando se votaron las reformas estructurales y todo mundo estaba de plácemes?

Lo que sí es que ojalá el quorum logrado este fin de semana en San Lázaro fuera ya una constante, porque lo que sea de cada quien, lo menos que pueden hacer los legisladores es asistir a las sesiones y votar las leyes. Todas, no sólo las reformas constitucionales.

“NO NOS VAN A AMEDRENTAR”

Y muy fuertes estaban los dimes y diretes en la discusiones del día, cuando la diputada Michel González Márquez del PAN advirtió en exclusiva para la OEM que su bancada, la del PAN, no iba a ser amedrentada y añadió que “la reforma perjudica de manera grave al medio ambiente, porque intenta crear un monopolio en la CFE que incrementaría (aún más) el costo de la luz, además de poner en riesgo la inversión en energías limpias.

Y puntualizó: “En Guanajuato existen actualmente nueve grandes proyectos de energías limpias, mismos que, además de aportar a la transición energética del país, están generando empleos que el Gobierno Federal no promueve.”.

Así que, a partir de ahora veremos cuál es el futuro de esos proyectos y si el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quedará, paradójicamente, como un Quijote ¡a favor de los molinos de viento! O si ya podrá seguir generando confianza (sin la sombra de la famosa reforma encima) entre los inversionistas internacionales que desean venir a Guanajuato a invertir en energías limpias.

BLACK MAMBA Y METRO

Y la que anduvo muy activa este fin de semana santo fue la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Abordó la Black Mamba y se fue a hacer operativos de vigilancia en diversas zonas de la capital del calzado y la curtiduría, además de supervisar los lugares en los que se llevó a cabo el programa Vive León, entre los que destacó el Parque Metropolitano.

Y todos muy atentos porque hoy la alcaldesa Gutiérrez va a presentar oficialmente la campaña “Cuando tomes, no manejes”. Es una campaña constructiva en la que nos han asegurado que el Municipio de León convocará a todas las cámaras y organismos de la sociedad para que unan esfuerzos y dejemos de vivir tragedias producto de la inconsciencia de quienes ingieren alcohol y luego usan los autos como armas mortales, contra los demás y contra sí mismos.