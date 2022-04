EL PUEBLO SABIO

Para el momento en que usted lea esta columna probablemente ya el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá salido en su Mañanera a agradecer al pueblo sabio que decidió que permanezca en el cargo hasta que concluya su mandato constitucional. Pero… pero… pero… ¡El ganador real fue la abstención…! Shhhhh. No impooorta. A ver. Le preguntaron al pueblo, ¿sí o no? No, pues sí. Pero es que se fue a que ver el futbol y ya no le dio tiempo de ir a buscar la escondida casilla… Aaaaaah.

GENEROSO FANTASMA

¡Pero los adultos mayores sí fueron a votar, aunque les quedaba lejos la casilla! Bueno, es que una mano generosa hizo el favor de pagar para que pasaran por los abuelitos y los llevaran en el “transporte gratuito” –como lo llamó un militante de Morena– a manifestar su querer a AMLO. Porque sinceramente no creemos que los hayan llevado para que votaran en el sentido de que el mandatario se fuera a Palenque a descansar.

Por cierto ¡Qué buena onda de ese fantasma generoso que permitió que los adultos mayores participaran en la consulta popular --y otras irregularidades-- en los 46 municipios de Guanajuato –eso dijo el PAN en su denuncia ante la autoridad electoral! No es “acarreo”. Es puuura generosidad.

Por eso, desde este espacio proponemos que ese apoyo logístico ya se quede. Y que quienes financiaron la transportación de los adultos mayores ayer, pues ya que los lleven y los traigan. ¿no? Porque suponemos que lo hicieron sin ningún interés político ni económico, sino para que por fin los adultos mayores tengan movilidad, sana convivencia y reinserción social.

Es un buen propósito y gran gesto de generosidad de esos transportistas y mejor aún en inicio de Semana Mayor.

INE, MUCHO TRABAJO

Y en lo que el presidente AMLO logra avanzar la reforma política para desaparecer al INE (porque mire, le piden que haga una consulta y no va nadie…) los Consejeros Electorales tendrán que trabajar (sí, trabajar) horas extras para decirnos ¿quién pagó ese “transporte gratuito”? Y ¿Quién pagó los miles de espectaculares que sin ningún empacho, pudor ni temor de Dios (y menos del INE, jajaja) aparecieron en todo el país donde decía “Que se quede AMLO”, “AMLO no está solo” y cosas asi?

PRIMICIA

Y ahora que el Presidente está de plácemes porque fue ratificado, (haga de cuenta que es 2 de diciembre de 2018) pues qué mejor, grato y hermoso momento para reunir a todos los gobernadores y dar ante ellos un mensaje de “unidad”. Todos los gobernadores estarán hoy en la Ciudad de México para atender un asunto “de salud”. Pero ¿qué salud más importante puede haber que la de nuestra hermosa República Mexicana ahora que tenemos la certeza de que el presidente debe seguir siéndolo?

No despegue usted el ojo de los portales de la Organización Editorial Mexicana. Hoy va a ser un día político, muy político.

A LOS ADVERSARIOS DEL PRESIDENTE

¿Es usted adversario del Presidente y se le ampollaron las manos de tanto aplaudir a quienes dijeron que nadie fuera a votar? Pues a partir de ahora, ese abstencionismo será el argumento fundamental para que en cada mañanera, una por una, todos los días, el presidente nos recete una y otra y otra y otra vez dos cosas: una, que los que tanto lo odian no fueron ni para organizarse para ir a botarlo. No a votarlo. A botarlo de Palacio Nacional.

Y segundo, que el INE es tan pero tan inepto, que no logró que casi nadie acudiera a la cita con la democracia. Y qué para qué quiere más dinero y gasta tanto si no estuvo a la altura de la ocasión, pues una consulta popular amerita seriedad y no que una fracción ínfima del padrón electoral haya acudido a votar.

KAFKIANO

El otro día, el presidente de México dijo que era “kafkiano” que sus adversarios no quisieran ir a votar que se fuera. Y la verdad, la democracia pierde en esta consulta popular. ¿Que las circunstancias, el presupuesto, los astros y la manga del muerto no se alineaban para hacer la consulta perfecta con mucho presupuesto y publicidad y toda la cosa? Pues imagínese nada más si cada uno de los ciudadanos tuviéramos que esperar a que las cosas fueran perfectas ya no para salir de nuestras casas a trabajar, sino para vivir…?

Porque la democracia es más importante que todo lo demás. Que la falta de recursos. Que la antipatía, que la pandemia, etcétera. Pero bueno, los que hicieron campaña para que casi nadie fuera a votar, triunfaron. Triunfaron el abstencionismo y la indiferencia. Ahora, todos asumiremos las consecuencias.