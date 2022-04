¿EL ALCOHOL INFLUYE EN LAS ELECCIONES?

Si usted el domingo el 10 de abril estuviera ebrio, pasado de copas o como quien dice borracho ¿votaría a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se fuera para su casa o de que se quedara gobernando hasta 2024? En otras palabras, el consumo de alcohol entre las personas que integran el padrón electoral ¿alteraría de alguna manera el resultado de la consulta popular para la revocación de mandato?

El caso es que Manuel Bribiesca Sahagún, presidente de CANIRAC León, dio a conocer que el Ayuntamiento de León atendió la petición de dar marcha atrás a implementar Ley Seca en botella abierta en los restaurantes el próximo domingo 10 de abril, cuando se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito aprobó limitar los horarios de venta de alcohol en el municipio. El acuerdo contempla “limitar los horarios de funcionamiento de todos los establecimientos comerciales y de servicios que oferten bebidas alcohólicas en envase cerrado”. Eso quiere decir que dichos comercios no podrán operar en León entre las 22:00 horas del sábado 09 de abril y las 24:00 horas del domingo 10 de abril.

Así que si pide una copita… nomás que le abran la botellita.

MIENTRAS TANTO, EN IRAPUATO…

Mientras tanto, en la capital mundial de las fresas sabrosas y jugosas, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó que desde las 10 de la noche del sábado y hasta las 23:59 de la noche del domingo sea suspendida la venta de alcohol en el municipio.

A pesar de que la Red Estatal de Restaurantes, Bares y Cantinas, así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados habían solicitado que no se aplicara la llamada Ley Seca en el municipio, pues esto les afectaría en sus ingresos,, no fue suficiente y los 15 integrantes del Ayuntamiento de Irapuato aprobaron la solicitud hecha por la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que la venta de alcohol sea suspendida, y así “motivar la participación en la jornada de revocación de mandato” (o al menos la participación sobria) ¡Salud!

A FALTA DE ALCOHOL, AGUA

En la sesión ordinaria del Congreso estatal, el Diputado Miguel Salim presentó una iniciativa de reforma que garantiza el derecho de los ciudadanos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico.

Detalló que la iniciativa pretende otorgar facultades a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a fin de coadyuvar con las autoridades federales y locales para la dotación de servicios públicos de agua potable y drenaje, y en su caso de tratamiento y disposición de aguas residuales, a los asentamientos humanos en proceso de regularización.

Salim añadió que “La iniciativa está enfocada en establecer acciones en beneficio de población que hoy carece de esos servicios básicos en su hogar. El enfoque de las políticas contra la pobreza exige de nosotros decisiones concretas para, entre otros factores, combatir la carencia por servicios básicos a la vivienda”, acentuó.

UN PUEBLO CON SED

Y remató: “En el Grupo Parlamentario del PAN nos preocupamos, pero también nos ocupamos por atender las necesidades de aquellos que menos tienen. No con dádivas, ni programas asistencialistas, sino con acciones que transforman, que mejoran las condiciones de vida y que fortalecen el entorno familiar”.

Ahora que vienen las sequías y que los calores están a todo dar, esperemos que esta iniciativa refresque verdaderamente, ya que la mezcla de carencia de agua potable, precariedad y altas temperaturas pueden provocar serios problemas de salud pública. Estaremos atentos.

MILAGROS EXISTE Y EXISTEN

Y hablando de salud y no de “¡salud!”, queremos felicitar a Milagros Noemí Torres Borja de Rancho Nuevo de la Cruz en Irapuato. No se sacó la Lotería ni es novia de Christian Nodal. No es candidata a nada. Es nada menos que una joven de 14 años que fue diagnosticada con insuficiencia renal irreversible. Después de meses y meses de diálisis, hace 7 recibió un trasplante renal en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León y hoy goza de cabal salud. Así lo informó el secretario de salud, Daniel Diaz. Pues bueno, de todos modos, “¡Salud!” por Milagros.