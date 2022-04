FERIA DE LAS FRESAS CUMPLIÓ Y TRIUNFÓ

Imagínese usted tiene dos meses para organizar la Feria de las Fresas. Y en ese tiempo, le dicen que no va a estar listo el local, que no sabe el color del semáforo epidemiológico... La gente lo va a medir con lo bueno que recuerde y no se va a poner a pensar en las complicaciones que tuvo para organizarla.

Pues bien, la Feria de las Fresas triunfó. La inversión de 8 millones permitió una feria limpia, ordenada y segura. En una escala del 1 al 5, los visitantes calificaron con 4 en cada uno de los rubros.

No fue la feria de las tolvaneras y los terregales como en otros años ni tampoco con calzado de contrabando o memorias USB con música grabada, violando los derechos de autor,

Ahora hubo limpieza y calzado con la marca GTO para apoyar a los emprendedores del estado. Esas cosas no son coincidencia, alguien se aplicó y se puso a mirar esos detalles.

LA VARA SUBIÓ

El cartel del Teatro del Pueblo estuvo variado y hubo espectáculos y comida al alcance de todos los bolsillos. La alcaldesa Lorena Alfaro García estuvo casi todos los días (si no es que todos), hubo más atractivos, hubo estacionamientos y adentro no había tierra.

Así que esta administración pasó su primera prueba de fuego en lo que se refiere a un espectáculo masivo y entrañable para la ciudad. Finalmente, la Feria habrá recibido en el 2022 a 300 mil asistentes y lo más importante: con saldo blanco.

ALFREDO PADILLA SEGUIRÁ AL FRENTE DE LOS ZAPATEROS

Por tercer año consecutivo, Alfredo Padilla Villalpando seguirá al frente del gremio zapatero. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) con sede en León, celebró el pasado 31 de marzo su Asamblea General Ordinaria. Su Informe de Actividades 2021 refleja los avances en la implementación de sus 14 líneas estratégicas que conforman el Plan de Transformación de la Industria del Calzado y la Marroquinería.

El Consejo saliente impulsó el desarrollo de Branding On y Off Line, certificaron 21 empresas con el Programa de Competitividad Exportadora (COEX) y el Posgrado de Diseñador Estratégico de Colecciones, en colaboración con el CIATEC. Además ofrecieron más de 17 mil horas de consultoría a sus agremiados, con más de 1,000 servicios implementados y más mil 100 personas capacitadas.

Organizaron 2 sesiones de SAPICA en pandemia, y el reto será implementar 20 proyectos nuevos y 24 proyectos de continuidad con más de 200 entregables y con un impacto a más de 3,000 empresas en 2022.

EXPORTACIÓN, LA PRIORIDAD

Y como lo ha manifestado en diversas ocasiones, Alfredo Padilla seguirá trabajando para fortalecer el cumplimiento laboral de la industria; profesionalizar las áreas de Talento Humano; fomentar la exportación e internacionalización del sector y fomentar la legalidad y formalidad de la industria; y como ha dicho fuerte y quedito y cien mil veces para que se oiga fuerte: ¡No al contrabando!

LA CACHETADA DE WILL SMITH

¿Usted ya dio su veredicto de lo que hizo Will Smith en la ceremonia de los Oscares? No nos referimos a recibir la estatuilla dorada, sino a que se subió al escenario y ante la mirada atónita de muchos millones de espectadores, propinó una bofetada al comediante Chris Rock.

Casi todo mundo condenó la agresión física y el uso de violencia. Pero como dijo Jim Carey ¿entonces por qué, si tanto les molestó, esa noche todo mundo se paró a aplaudir la agresión que cometió el ganador del Oscar al Mejor Actor?

Como hemos concluido en nuestro Consejo de Género en la Organización Editorial Mexicana (OEM): la masculinidad hegemónica y el machismo son un factor de riesgo para las mujeres y también para los propios hombres.

Una de las razones por las que esa noche aplaudieron al otrora Príncipe de Bel Air es que mucha gente aún asume que los hombres deben defender a las mujeres ante una agresión sólo por eso, por ser hombres y ellas mujeres. Como cuando un hombre retaba a duelo a otro por “ofender a su esposa” y ambos morían al día siguiente.

Asumir que una mujer tiene que “ser defendida” por un hombre es colocarla en un plano de inferioridad que es inaceptable y eso no es “caballerosidad” es, de suyo, una agresión contra ellas.