LAS BUENAS NOTICIAS

Hay un dicho en inglés que reza: “No news, good news”. Es decir que si no se oye de algo en particular puede ser que todo vaya bien. Y la verdad es que con frecuencia, lo que es “nota” para algunos medios de comunicación es el escándalo, el conflicto, la tragedia o de plano, las malas noticias.

Con frecuencia se omite el reconocimiento de cuando las cosas van bien. Como decia el gran Carlos Monsivais en su columna “Por mi madre bohemios”, para documentar nuestro optimismo, van algunos encabezados recientes: “Violencia se recrudece en Michoacán”; “Colima arde otra vez por la violencia”; “Noche violenta en Tamazula y Mazamitla, Jalisco”; “Violencia desatada en el estadio Corregidora”; “Masacre en San José de Gracia”; “Dos mujeres secuestradas en Puerto Aventuras”; “Rescatan a migrantes en caja de trailer”; “Disparos alcanzan consulado en. Nuevo Laredo”; “45 mujeres asesinadas en Chihuahua en 2022”, “Desaparece otra turista en Tulum”...

Es verdad. En Guanajuato hemos pasado momentos siniestros como los famosos “narcobloqueos” (antes de la pandemia) ¿se acuerda? y tenemos muchos retos y mucho que mejorar. Por ejemplo, hay homicidios dolosos por encargo, crímenes contra policías y personas desaparecidas. Pero la situación del estado no es comparable a la que viven, por ejemplo, nuestros vecinos de Jalisco y Michoacán o estados hermanos como Veracruz.

Por otra parte, en Guanajuato existe pleno respeto a la libertad de expresión. No como en otras entidades de nuestro querido país. Así que, sin suponer que estamos en la perfección o que no existen retos, es menester reconocer lo bueno que tenemos, ahora que está ahí.

YA NO CABEN EN LAS CÁRCELES

Uno supondría que si una persona comete un presunto delito que amerite la privación de su libertad, será encarcelado cerca del lugar en que cometió la acción. Sin embargo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que continuará el traslado de reos de cárceles del estado, y explicó que los presos que han sido trasladados son de alta peligrosidad o estaban en cárceles estatales cumpliendo condenas por la comisión de un delito federal.

Y abundó que se trata de autorizaciones de jueces en esos procedimientos y si son personas que cometieron delitos del fuero federal tienen que estar en cárceles federales y él no decide a dónde los envían. Recientemente, han sido trasladados 350 internos a otros centros penitenciarios debido a la sobrepoblación que hay en los Centros de Reinserción Social de Guanajuato y dijo que continuarán.

ENFOCADA EN DAR RESULTADOS

Las aguas se mueven por todas partes y en Guanajuato no es la excepción. La semana pasada Diego Sinhue mencionó a Lorena Alfaro como una de las mujeres que podría ocupar la primera magistratura del estado. Así que ni tardos ni perezosos corrimos a preguntarle qué opinaba al respecto. Sabedora de la máxima de “el que se mueve no sale en la foto”, Lorena dijo que que los servidores públicos –sean hombres o mujeres– están obligados a dar resultados y que ella está enfocada en trabajar en favor de los ciudadanos que le dieron su voto de confianza para dirigir las riendas del municipio.

Y la verdad es que no faltan quienes asumen el cargo y luego luego ya están pensando en la que sigue. Y no sólo quienes están en cargos de elección popular ¿eh? Como caballos desbocados, contestan: “pues no merezco ese honor, pero si el pueblo me lo pide, quién soy yo para negarme a sus designios”. Jaja. Pero Lorena Alfaro dijo que seguirá recorriendo la ciudad para escuchar las peticiones de los ciudadanos y atender sus necesidades. Y que ya no le estemos preguntando esas cosas. XD. Porque la verdad, como también dijo aquél: “el reloj político no se atrasa ni se adelanta”.

GRACIAS A LA VIDA

Si usted está leyendo esta columna, significa que tiene razones inmensas para sentirse feliz y afortunada o afortunado. Está vivo.

Guanajuato cumple hoy dos años desde que se detectaron los dos primeros casos de Covid-19. Luto ha habido en más de 15 mil familias y casi 280 mil personas se contagiaron del maldito virus.

Vaya una condolencia por tantas familias que perdieron a un ser querido en estos dos años. Un minuto de silencio y un minuto de aplauso en memoria de su ser querido.

Quienes permanecimos en este mundo debemos dar gracias a la vida, a Dios, al personal médico y de servicios de salud que los hace funcionar, al cubrebocas, a la sana distancia, a las vacunas y al gel en alcohol. Gracias también a tanta gente que ayudó a personas en desgracia que se quedaron sin nada por la pandemia. Gracias a ellos la libramos y seguimos viviendo.

Por lo pronto, ya llegamos al final del túnel y Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato ha dicho que 2022 es el año de la recuperación “Seguiremos usando cubrebocas –dijo– pero llegó el momento de que toda la actividad económica se recupere.” Por lo pronto, sectores como el turismo crecieron 45% en 2021.

Así que mejor que en Ucrania y que en otros estados, sí estamos Y sobre todo, estamos vivos.