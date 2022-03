EL SOL DE SALAMANCA, 64 AÑOS INFORMANDO

Hoy estamos de festejo. El Sol de Salamanca cumple sus primeros 64 años. Un 11 de marzo de 1958 vio la luz bajo el nombre de Noticias Salamanca. A partir de entonces se ha convertido en el medio preferido de los salmantinos y ha escrito la historia de ese lugar día con día.

Hoy, como todos los medios de comunicación de la Organización Editorial Mexicana (OEM) El Sol de Salamanca se expande en la información digital para ofrecer a sus lectores información oportuna y sobre todo de fuentes serias.

Gracias a nuestros lectores, ustedes son nuestra razón de ser. Gracias a los voceadores que han recorrido las calles para llevar El Sol de Salamanca. Gracias a los anunciantes que han confiado en nuestra marca. Gracias a nuestro profesional equipo de reporteras, reporteros y fotógrafos que siempre han trabajado con absoluta entrega.

Queremos seguir siendo su consentido, por lo menos otros sesenta y cuatro años, y si se puede, más. ¡GRACIAS!

LOS COSTOS DE LA TRAGEDIA

Ayer, la bancada del PAN en el Congreso del estado votó en contra de un punto de acuerdo para exhortar de manera urgente al Ejecutivo estatal a destinar mayores recursos a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de Héctor Alonso Díaz Ezquerra y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), que lleva Jaime Rochín del Rincón, quien ya ha solicitado cita con los legisladores.

El punto de acuerdo prácticamente se trataba de decirle al gobernador que haga lo que de por sí hace siempre, que es trabajar con los organismos referidos y de paso que les aumente el presupuesto. Lo que sucede es que durante el debate, los propios legisladores no conocían el detalle de cómo se está ejerciendo el gasto en esos rubros.

Así que para evitar teléfonos descompuestos y lejos de matar la iniciativa, se turnó a la Comisión unida de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales presidida por Víctor Zanella, y de seguro próximamente los diputados van a empaparse de qué sucede y qué recursos se requieren para avanzar en estos temas.

Ojalá y todo el presupuesto que se destina a la atención a víctimas y a buscar personas desaparecidas se quedara sin usar. Lamentablemente no ocurre así y es un hecho que, como lo han destacado los colectivos de buscadores y buscadoras, se requieren recursos y acompañamiento del Estado para realizar esa actividad y para atender a las víctimas, no sólo de desapariciones, sino de numerosos hechos que los colocan en una situación de contingencia de manera inesperada.

NO JUEGUEN CON SUS SENTIMIENTOS

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, hizo un llamado a Grupo Tecamachalco y al Club Deportivo Irapuato AC a para que ya no estén generando expectativas falsas a la afición fresera, ya que, como informó ayer El Sol de Irapuato, no son reconocidos como afiliados de la Federación Mexicana de Fútbol y por consecuencia su franquicia no puede participar en la Liga Premier.

Así que a ver si ahora sí ya concluye la disputa legal por el estadio y por fin se puede impulsar un proyecto serio pueda trascender. En numerosas ocasiones, la alcaldesa ha pedido a las partes involucradas en el tema dialogar para llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto, en beneficio de los aficionados al fútbol de la ciudad.

SAPICA, CON PASO FIRME

De acuerdo al corte con fecha del 9 de marzo del 2022, el Salón de la Piel y el Calzado SAPICA, ha habido afluencia de 813 empresas comercializadoras, esto se traduce a un crecimiento del 12% en comparación con la edición de agosto pasado. Además, ingresaron 132 empresas internacionales, proyectando una recuperación importante en el mercado.

Se registraron visitas de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, Honduras, Canadá, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela y Chile.

Y hablando de planes a futuro, no cabe duda que la palabra en la industria del calzado es exportación. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de México; en valor de las exportaciones alcanzan los 600 millones de dólares, cuando en el 2006 llegaron a 237 millones de dólares.