GUERRA FRÍA EN TIEMPOS FRÍOS

Hace unos cuarenta años, el mayor miedo que existía en el mundo era que alguna de las grandes potencias “apretara el botón” e iniciara una guerra nuclear. Lo más cerca que estuvo de ocurrir eso, después de la Segunda Guerra Mundial, fue durante la célebre Crisis de los misiles cuando, en octubre de 1962, Estados Unidos, presidido por John F. Kennedy, descubrió que si la URSS, liderada por Nikita Khruschev, quería atacarlos con misiles nucleares no tenían que volar estos desde Moscú, pues ya estaban instalados ahí cerquitita, en Cuba.

En gran medida la “guerra fría” se trató de un conflicto en el cual nadie quería tomar la decisión no de una guerra convencional, sino de “apretar el botón nuclear” (es decir, acabar con la humanidad). Por eso, Estados Unidos, en ese entonces, en lugar de asumir el costo de acabar con el mundo, le “aventó la papa caliente” a la URSS y puso un bloqueo naval alrededor de la isla. Acto seguido, los rusos retiraron sus misiles y ya no hubo guerra mundial.

TODO TRANQUILO

Aquí le vamos a explicar por qué puede dormir tranquilo y no pasará nada (de todos modos si se acaba el mundo ya nadie se va a enterar que nos equivocamos). Hace poco tiempo, Rusia ya le “tanteó el agua a los camotes”. En 2014, Rusia ocupó y se anexó la península de Crimea, –sí, en Ucrania– que es nada menos la entrada al Mar Negro y una posición estratégica fundamental. En ese entonces el pretexto, digo, ejem, el motivo fue que Crimea es históricamente rusa. Occidente pataleó e impuso “sanciones económicas” a Rusia. No es que ese país se haya muerto de la risa, pero no hubo guerra atómica ni nada por el estilo.

Ahora, como Rusia no “invadió ningún país” sino sólo fue a apoyar a sus amigos y conciudadanos, la responsabilidad histórica de “apretar el botón nuclear” recaería en el Presidente de Estados Unidos. Ya de por sí no le ha ido muy bien, dudamos que quiera pasar a la historia como quien desató la guerra nuclear.

Y además, casi nadie lo ha notado pero justamente estos son los días más fríos del año en Europa Occidental. Y resulta que más del 65 % del gas natural que importa Alemania proviene de Rusia, pero es el 100 % en la República Checa y Letonia; el 94,9 % en Hungría; 85 % en Eslovaquia; el 54,8 % en Polonia; el 46 % en Estonia y el 41,7 % en Lituania.

Así que si alguien desea reclamar, Don Vladimir nada más tiene que irle cerrando la llavecita al gas y esperar a que el frío arrecie, a que la gente se enoje (y salga a la calle a reclamar y todo eso) y que los precios del gas y del petróleo se vayan a las nubes, cosa, esta última, que ya empezó a suceder. Así que si de atacar a Rusia se trata, la Unión Europea seguramente dirá que si saben contar, no cuenten con ella.

Ni modo, Estados Unidos nos volverá a decir a todos que no compremos vodka, caviar ni matrioskas. Al fin que ni queríamos.