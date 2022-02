HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Fue el pasado sábado cuando se publicó en El Sol de Irapuato la entrevista a quien es considerado el último eslabón del muralismo mexicano: el maestro Salvador Almaraz, y quien ayer recibió una distinción digna de su altura, ya que el Museo de la Ciudad de Irapuato oficialmente llevará su nombre. Se trata de uno de los inmuebles más hermosos de Irapuato, ubicado entre las calles Allende y 5 de febrero. Si tiene oportunidad, recupere en nuestro sitio web la entrevista en donde el también pintor y escultor nos cuenta la forma en que lo alentó otro grande, Diego Rivera. Honor a quien honor merece.

SINTTIA, ALTA EXPECTATIVA

Los ojos del mundo sindical, hace apenas un par de semanas, miraron a la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, pues por primera vez en la historia moderna un sindicato independiente arrancaba, mediante la vía democrática, el contrato colectivo a la CTM, una organización postrevolucionaria que parecía mantener las mismas directrices desde aquellos tiempos de Don Vicente Lombardo Toledano.

Sin embargo, las cosas cambian y mucho, tanto que hoy, la figura del T-MEC, que es el mecanismo supranacional en donde se dirime y resuelve lo comercial y, por ende, lo laboral, entre México, Estados Unidos y Canadá, abrió paso a este Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, SINTTIA, que ahora, después de arrasar en la votación entre trabajadores, inicia con muy altas expectativas, el proceso de negociación con el empresa armadora General Motors.

Hoy en El Sol de León, la líder sindical, Alejandra Morales Reynoso adelanta que este nuevo sindicato arrancará con retabulación de los salarios de los 6 mil empleados, para que cumplan el estándar de competitividad y que se incluyan en el nuevo contrato colectivo de trabajo.

Otro enfoque interesante que impulsará el sindicato es la promoción de las mujeres, no solo en términos de mejorar sus condiciones laborales y económicas, sino también en garantizar el acceso a posiciones de mando. A esto, habría que sumar que SINTTIA tiene claro que una de las prioridades del T-MEC es avanzar hacia el uso de energías limpias. Si bien tenemos que esperar un poco para ver si dichos compromisos se van cumpliendo, habría que decir que el halo de vanguardia sindical flota sobre ellos. Ojalá perdure.

GUERRA DE DATOS

Si bien la ciencia… y Darwin nos dicen que tenemos que avanzar sí o sí hacia la generación de energías verdes, desde el oficialismo se enarbolan datos en defensa de la Reforma Energética que impulsa el Presidente AMLO. Por ejemplo, la CFE dijo, en el contexto del Parlamento Abierto que lleva a cabo el Congreso de la Unión, que el modelo de despacho eléctrico que nació con Peña Nieto provoca que CFE utilice solo 55% de su capacidad, al tiempo que los subsidios a privados generan pérdidas de alrededor de 490 mil millones de pesos anuales.

Sin embargo, la Confederación de Cámaras Industriales tiene otros datos pues de acuerdo a sus cálculos la reforma del Presidente generaría un boquete en las finanzas públicas el elevar la el costo de la producción en al menos 62 mil 100 millones de pesos anuales, equivalente a 621 mil 000 millones de pesos en una década.

Pero para aterrizar en Guanajuato el asunto, el alcalde de Salamanca, el morenista, César Prieto, asegura que con dicha reforma la entidad mejoraría su competitividad. Se frota las manos el alcalde, pues según sus cálculos (políticos) se abre la puerta para que el municipio que comanda vea consolidarse una planta de ciclo combinado de la CFE, con todo y la derrama económica que significa y con todo --y la contaminación que puede generar-- porque el paquete es completo.

GÉNERO NO BINARIO

Puede estar usted de acuerdo o no, pero el hecho es relevante. Guanajuato se convirtió en la primer entidad en entregar un acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, que son aquellas que no se reconocen como hombres o mujeres y que pueden identificarse con aspectos tanto masculinos como femeninos, con solo uno de ellos, o con ninguno.

Lo anterior fue posible luego de que la Asociación Amicus ayudó a Fausto Martínez, persona originaria del municipio de Celaya a interponer un amparo que finalmente ganó y que derivó en que obtuviera su documentación en los términos de género no binario.

De acuerdo con dicha asociación, las personas de género no binario usan pronombres neutros como ‘elle’, aunque también pueden optar por ‘ella’ o ‘él’. Desde octubre de 2021, Fausto Martínez solicitó al INE ratificar su credencial para votar de acuerdo con el género que se identifica: no binario; sin embargo, recibió una negativa del instituto, el cual señaló que primero era necesario modificar el acta de nacimiento. Paso a paso.