BÁRBARA FERNANDA Y LUZ PATRICIA

¿Usted sabe quién es Bárbara Fernanda Huaracha González o Luz Patricia Santiago Moreno? Seguramente no. Porque con frecuencia los periódicos están repletos de declaraciones de gente muy famosa y ellas no lo son… ahora. Bárbara y Luz Patricia son alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 3 de Celaya y obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente dentro de la competencia estatal “Mi liderazgo en mi entorno social”.

Lo importante de este certamen es que provocó que el alumnado de secundaria se diera cuenta de problemas de su comunidad y propusiera soluciones que incorporan la participación social para resolver problemáticas en su entorno.

Acaso ellas serán las futuras legisladoras, gobernantes representantes comunitarias o senadoras y desde ahora reflexionan cómo convocar a la sociedad a resolver problemas complejos en lugar de quejarse amarga y eternamente por lo que no funciona o decir que “no hay a quien culpar porque el trailer (que estrellaron contra la Guardia Nacional y población civil en el estado de Guerrero) no llevaba conductor” como dijo la muy desafortunada e ignorante alcaldesa del puerto de Acapulco, Abelina López.

Guanajuato tiene una larga tradición de participación social que es un tesoro nacional, no sólo estatal. Todo está en no perderlo de vista.

PAISANOS Y REMESAS

Y hablando de liderazgos, quien anda muy activa en Estados Unidos es la diputada federal por San Francisco del Rincón, Michel González Márquez, quien fue a dialogar directamente con las autoridades y la comunidad de guanajuatenses en Santa Ana, California.

La experiencia es relevante. La Secretaría del Migrante y Enlace internacional, a cargo de Juan Hernández, ha dado a conocer que, durante 2021, los paisanos guanajuatenses aportaron 4 mil 300 millones de pesos en remesas. Cifra récord. ¿Y qué sucedió? Pues que vino la pandemia y en el momento en que las cosas se pusieron más rudas, nuestros paisanos lanzaron el salvavidas y se pusieron a la altura de las circunstancias.

El trabajo del Doctor Hernández es atender a los migrantes. Pero la diputada Michel hace muy bien en reunirse con esa población que, no porque viva “del otro lado” deja de ser paisana. Además, hay que recordar que el tiempo se pasa muy rápido, que tres años son como tres suspiros y que los paisanos… también votan.

DIA DEL AMOR ¡Y SIN MIGRANTES!

Y hablando de migrantes “Durante muchos años la nación más poderosa del mundo ha enfrentado las peores catástrofes: tornados, meteoritos, dinosaurios… pero están a punto de enfrentarse a la peor de todas, a quedarse un día sin mexicanos”. Así comenzaba el trailer de la película de ficción dirigida por Sergio Arau, en 2004.

La pesadilla podría volverse realidad: En Estados Unidos hay un movimiento creciente para que los migrantes paren este 14 de febrero y suspendan actividades en protesta por los Protocolos de Protección al Migrante, mejor conocidos como “Quédate en México” (mientras el gobierno de Estados Unidos decide si te deja cruzar la frontera o no).

Los paisanos que atiendan la convocatoria no irán a trabajar, no llevarán a sus hijos a la escuela y no realizarán compras. En lugar de ello, saldrán a las calles, pacíficamente, para alzar la voz y que el gobierno de Estados Unidos apruebe una reforma migratoria en beneficio de todos los migrantes.

Así que si usted nos lee en la Unión Americana y quería ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad comiendo sabroso, tal vez este año no será posible. Porque como dijo la película: “No habrá almuerzo, no habrá ropa limpia, no habrá nana…” La iniciativa ya cuenta con apoyos como el de la influyente congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez quien advirtió: “hágase lo necesario para valorar el trabajo de los migrantes”.