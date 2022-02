DETIENEN A "LA QUINA"

"Presos los máximos líderes petroleros", fue el encabezado de la nota principal de la edición del 11 enero de 1989 de El Sol de Tampico. La víspera, el “líder moral” del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” había sido detenido en Ciudad Madero por los delitos de “posible acopio e introducción ilegal de armas”.

A la publicación lo acompaña una histórica foto de cientos de petroleros concentrados frente a la sede del sindicato en la plaza Isauro Alfaro, quienes protestaban por la detención de sus dirigentes.

Así, acusando al líder petrolero de esos delitos y encarcelándolo, fue la única forma en que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari logró arrancar a “La Quina” de la dirigencia del sindicato petrolero.

Y CUANDO DESPERTÓ, EL DINOSAURIO TODAVÍA ESTABA AHÍ

Esa frase es el célebre microcuento de Augusto Monterroso. Y describe a la perfección lo que sucedió después de que “La Quina” dejó su imperial poder. En ese cuento, la palabra “dinosaurio” podría ser sustituida por el nombre de Carlos Romero Deschamps, quien se instaló hasta hace pocos meses en una dirigencia que terminó siendo muy similar a la que ejerció Hernández Galicia, con la diferencia de que Pemex ya no es lo que era antes.

¿Y entonces de qué sirvió esa demostración de fuerza del Jefe del Estado mexicano en contra del líder petrolero? Pues sirvió para favorecer a un liderazgo que fuera afín al gobierno. ¿A cambio de…? Impunidad, sus Ferarris, Lamborghinis y todos los excesos que le hemos conocido.

Y EL GANADOR ES… RICARDO ALDANA

Hace 5 días se llevó a cabo el primer ejercicio democrático para elegir, ahora sí, por fin, bravo bravo hurra hurra a una nueva dirigencia en Pemex. Y el ganador es… Carlos Romero Deschamps en la persona de Ricardo Aldana. ¿No fue democrática la elección? Tal vez sí. La cuestión es que, como expresaron algunos petroleros a la OEM, todo mundo sabe que el STPRM es el dueño absoluto de los contratos temporales en Pemex, de los movimientos escalafonarios y de hacer o no la vida imposible a los propios trabajadores.

Por otra parte, este gobierno ha congelado una gran cantidad de plazas sindicales; fácilmente el sindicato pudo hacer sentir a los trabajadores que no continuar con la dirigencia eterna podía ser peor para ellos.

Al inicio de esta semana, dijimos que estos días iban a ser un hito en el sindicalismo mexicano. En Pemex no lo fue. Es más de lo mismo. Y una cosa es segura: se renueva el modelo de apoyar al gobierno a cambio, por lo pronto, de dejar en paz a Carlos Romero Deschamps.

PERO EN SILAO LA COSA FUE DISTINTA

¿Por qué entonces todo fue distinto en Silao, en la Planta de General Motors? Tal vez porque en ese caso –a diferencia de Pemex– sí operó todo el mecanismo que el T-MEC dispone para que exista democracia sindical de manera obligatoria.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), expulsó a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la General Motors en Silao, después de 20 años de haber sido la organización representante de los trabajadores. Mejores horarios para comidas y refrigerios; transporte y comedor pagados por la empresa, entre otras, son las prestaciones que ahora va a negociar el sindicato en favor de sus agremiados.

Un dato importante: este acontecimiento histórico ocurrió en Guanajuato. No es cosa menor. Porque aquí hay precedentes muy importantes de que los guanajuatenses participan y defienden sus derechos. Y si hubiere duda, ahí está el Cristo Rey del Cubilete… mirando a la planta de GM.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

El gran reto de SINTTIA es que no se convierta en un nuevo dinosaurio y que todo cambie para ser igual, como ocurrió en Pemex. Más vale que el liderazgo de SINTTIA vele por los intereses de su trabajadores y no ya para tener yates, aviones, autos de lujo o impunidad eterna. Tienen la oportunidad de pasar a la historia como los héroes del nuevo sindicalismo mexicano, o no. Aprovechen la oportunidad, se presentará una sola vez.