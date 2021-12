LOS RETOS DEL AÑO NUEVO

Dos mil veintidós trae enormes retos para la humanidad. Y para enfrentarlos, tenemos que encontrar fórmulas que se adapten a nuestra realidad cotidiana. Cuando nos hablan de cambio climático, por ejemplo, frecuentemente se nos olvida que es consecuencia del abuso de los seres humanos --de todos, o de la mayoría-- en contra de la naturaleza.

Recientemente, el Foro Mundial de Editores junto con la Fundación Temasek publicó en Alemania “El reto de la crisis climática”. En dicho documento, se propone que el periodismo debe ser una herramienta para proponer soluciones, documentar experiencias, encontrar datos y evidencias que demuestren efectividad, o la falta de ella en las acciones a tomar, así como estar conscientes de las limitaciones que tenemos como ciudadanos.

Estos parámetros pueden ser una guía para mejorar nuestras coberturas no sólo en ese tema, sino en muchos otros en los cuales la solución también debe provenir de todos y en las cuales los medios de comunicación somos un puente entre usted y todos aquellos que trabajan o se esfuerzan por encontrar soluciones. Otros temas así pueden ser la inseguridad, la pobreza o inclusive la desigualdad.

FOAM Y NUESTRO COMPROMISO

Y hablando de cambio climático, la administración estatal de Guanajuato ha destinado mil millones de pesos de forma transversal a la atención integral del cambio climático en Guanajuato a través del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental –FOAM.

Algunos de esos recursos se han destinado a programas de reforestación, creación y operación de viveros, diagnósticos y manejo de áreas naturales protegidas, proyectos ecoturísticos, manejo y aprovechamiento de flora y fauna silvestre, programas para mejorar la calidad del aire, programas de verificación vehicular, gestión de residuos sólidos urbanos y programas de separación doméstica.

Y a pesar de la inversión económica, este fin de año, las fogatas y la pirotecnia han degradado la calidad del aire de manera alarmante en Celaya e Irapuato, por ejemplo. En septiembre, María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado se reunió con los alcaldes electos para sensibilizarlos sobre el tema.

No obstante, la propia secretaria nos informó recientemente que varias denuncias que el gobierno estatal ha interpuesto ante PROFEPA, COFEPRIS y ASEA por incidentes ocurridos en la Refinería Antonio M. Amor en Salamanca y la Termoeléctrica de CFE no han prosperado, o no a la velocidad que debieran.

Ante ese panorama, lo único que no podemos hacer, ni las distintas autoridades ni los ciudadanos es voltear hacia otro lado y decir “ese no es mi problema”.

TODOS SOMOS RESPONSABLES

En lo que las empresas dirigidas por Manuel Bartlett y por Octavio Romero Oropeza dan respuesta al gobierno estatal y en lo que logramos que algún día la gente inconsciente deje de quemar cohetes, pasto, llantas y toda clase de artefactos en esta temporada, nosotros podemos aplicar medidas como usar agua de reúso para limpiar nuestra fachada; planear recorridos, usar bicicleta y así evitar congestionamientos viales; verificar los automóviles y reportar quemas a cielo abierto a través del 911.

También es nuestra responsabilidad combatir la desertificación. ¿Cómo? Plantando arbolitos. La ONU ha manifestado que la degradación del suelo menoscaba el bienestar de hasta tres mil 200 millones de personas en el mundo (entre quienes figuramos usted y nosotros), por lo que uno de los objetivos para el próximo decenio es que las naciones logren restaurar aproximadamente 800 millones de hectáreas, lo cual implica una superficie comparable a China.

Y no faltará quien diga: "Eso ya se le ocurrió a Andrés Manuel con Sembrando Vida". Pues no. Deje que los gobiernos hagan lo suyo. Que al fin y al cabo siempre tienen propósitos políticos. Aquí se trata de que todos formamos parte de las estadísticas de los afectados y algo tenemos que hacer como individuos y como familias.

Así que ya tiene usted varias ideas con las cuales puede empezar 2022: acciones precisas e individuales para combatir el cambio climático. Y nosotros en la OEM seguiremos en la línea de hacer periodismo de soluciones, pues también los medios somos responsables. De a poquito, pero entre todos.