¿INEFICIENCIA A LA VISTA?

En el mundo, un total de 8 mil vuelos han sido cancelados por la variante Ómicron. Particularmente Estados Unidos y Europa están tomando medidas severas ante la nueva cepa de COVID-19. Ojalá que no se repita la historia y que las autoridades tanto federales como estatales esperen a verse rebasadas para tomar cartas en el asunto.

Ya nos lo dijo en entrevista el infectólogo Alejandro Macías: es crucial que se descentralice la toma de decisiones respecto a la contención de la pandemia. Es decir, los distintos órdenes de gobierno deben hacerse presentes.

En esta ocasión no afecta lo de “o todos coludos o todos rabones” porque la verdad, entre los sistemas de salud hay niveles. Lo que sí es que el tapabocas, la sana distancia y el gel pueden evitar, ya sabemos, grandes tragedias.

SIN BENDICIÓN MATRIMONIO IGUALITARIO

Para una parte importante de la sociedad guanajuatense es crucial que el concepto de “matrimonio” no se use en la unión legal entre dos personas del mismo sexo. Las razones atienden los principios religiosos desde donde se exhorta a no confundir la institución del matrimonio con un arreglo jurídico legal frente al Estado. Es interesante el planteamiento que hace la Provincia Eclesiástica del Bajío que, por una parte llama al respeto y la tolerancia y por el otro lado hace un llamado a no dañar el término “matrimonio” que, desde su perspectiva solo se puede dar entre un hombre y una mujer. Para muchos, decisión de avalar y garantizar este derecho fue un madruguete del Ejecutivo estatal al Congreso que, dormido en sus laureles sigue sin legislar en la materia. Aunque, dicho sea de paso, es técnicamente imposible legislar sobre un derecho ya ganado. Veremos qué pasa.

REGULAR LAS APPS DE TAXIS

Será interesante el precedente que siente el Gobierno de Guanajuato al regular la apps de movilidad. Una parte importante de la discusión atraviesa por analizar si aquellos que se suman a este tipo de actividad se convierten en trabajadores formales o no. A estas alturas parece una broma que los conglomerados tecnológicos transnacionales justifiquen que no existe vínculo alguno en un modelo de negocio que depende de sí una persona maneja y traslada a otra en un auto. En otras latitudes la discusión ya se dio. No siempre todos terminan contentos. Ojalá que, más que mano dura, se continúen incentivando los nuevos modelos de negocios, eso sí, con un pago de impuestos racional que no termine trasladado al usuario con tarifas más altas porque viajar con tarifa dinámica es más caro que volar por las nubes con los renos de Santa.

¿MÁS CUARTELES, MÁS SEGURIDAD?

Sigue siendo una debate importante si la presencia de las fuerzas federales garantizan mayor seguridad. Y es qué hay voces, la mayoría de académicos, que refieren que esta fórmula no es necesariamente positiva. Sin embargo, también existen casos de éxito en donde la presencia de los elementos traen consigo mayor tranquilidad a las regiones en donde mantienen presencia. Mientras son peras o son manzanas, el Presidente Municipal de Cuerámaro, Mauricio Arce Canchola empuja la donación de un terreno de una hectárea a la Guardia Nacional con la finalidad de edificar una base. Será el tiempo el que termine por darle la razón sobre el tema, mientras habrá que estar atentos sobre la cooperación de los distintos niveles de gobierno con este cuerpo armado.

DIN DON DAN

Hace poco decíamos que las puertas del paraíso, perdón del Palacio se le han abierto al gobernador Diego Sinhue, lo cual puede derivar en que a la vez se abran las compuertas del proyecto que lleve agua a León.

Lo mismo busca César Prieto Gallardo, quien toca el timbre de la federación para que Melchor, Gaspar y Andrés Manuel le traigan algunos beneficios porque… lo que Salamanca no da, ¡que la Federación preste!