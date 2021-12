2022, EL MEJOR AÑO

El año que está por comenzar será el mejor de todos. Se lo aseguramos. Si usted está leyendo esta columna significa que está vivo. Que lee y respira. De entrada, para la Organización Editorial Mexicana es una bendición porque significa que contamos con el privilegio de su atención. Pero lo más importante es que hemos llegado a este momento a pesar de muchos pesares.

Dos mil veinte fue el año en que la pandemia nos sorprendió. Dos mil veintinuno fue en el que nos dimos cuenta de que ya nada volvería a ser igual. Que la sana distancia, el gel antibacterial y el cubrebocas llegaron para quedarse. Fue el año en que para muchos negocios se acabaron los ahorros del año anterior. Y aunque en Guanajuato muchos de los empleos perdidos se recuperaron, usted sabe que una buena parte de la resistencia ha provenido de las propias familias.

Cuando las cosas se ponen más difíciles es la familia la que nos ayuda a salir adelante. Son las abuelas quienes cuidan a los pequeños mientras los papás salen a buscar trabajo. O los más cercanos quienes nos prestan unos pesos sin intereses para pagar los gastos mínimos.

Esa primera red de protección es la que nos sostiene cuando nuestro ser querido cae en terapia intensiva o cuando cerca de nuestro hogar perecen vecinos en manos de la delincuencia.

SALIR ADELANTE

Si usted es empleado y tiene trabajo, está usted “del otro lado” y tal vez tenga más tiempo para acercarse a los suyos, en particular a los jóvenes, para que no comprometan su salud emocional y biológica. Para que no piensen que ganar dinero “fácil” los acerca a la felicidad.

Si usted es empresario está bajo una gran presión porque le cobran impuestos y tiene una nómina que pagar. Es bendecido porque ofrece bienestar a los demás. Pero la carga es muy pesada porque no todo mundo tiene la misma disposición a comprar lo que usted vende.

Si usted no tiene trabajo o ha perdido recientemente un ser querido sabe que, en el fondo, no está solo o sola. Recuerde que hay alguien que no lo juzga y hace hasta lo imposible por ayudarle. No olvide a esa persona.

Si usted está enfermo, su lucha es doble o triplemente difícil. Pero cada mañana será una nueva oportunidad para vencer la enfermedad. Cada día un poco más. Pero sobre todo, dejándose ayudar.

Si usted debe un montón de dinero y no encuentra la salida, recuerde que muchísima gente está en su mismo caso y que no se puede hacer todo a la vez. Solamente cerca de sus seres queridos podrá armarse de paciencia.

EL SOL SALE PARA TODOS

Y mientras todo eso sucede, El Sol saldrá de nuevo mañana. Por su ventana, en el puesto de periódicos y en internet. Y al tiempo que pasa usted por esas situaciones difíciles, deseamos ser una compañía para usted. GRACIAS, muchas gracias por permitirnos estar aquí cerquita. Queremos conocerlo mejor para informarlo, para que pase un buen rato, para entretenerlo y sobre todo para acompañarlo. Díganos lo que requiere, lo que piensa. Si está enojado o contento. Escribamos en nuestras redes sociales. Queremos apapacharlo. Porque cuando todo vaya mal, recuerde que mañana volverá a salir El Sol y sale para todos.