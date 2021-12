CONSTRUCCION DE LA PAZ, PRIORIDAD

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García ha señalado que la construcción de la paz y el mantenimiento de la seguridad son la prioridad de su gobierno. Y si bien la propuesta de asignar el 30 por ciento del presupuesto a ese rubro es señal de la importancia que le da, un elemento que destaca es el reconocimiento a los oficiales de policía. Vale la pena hacer un alto, en este tiempo navideño, y pensar un momento en esos hombres y mujeres que todos los días salen de su casa con una misión: protegerlo a usted y a su familia.

Bien sabido es que no todas las corporaciones de seguridad reciben los mismos apoyos ni cuentan con el mismo equipo. Evidentemente, un elemento de la Guardia Nacional no va a a detenerlo si se pasa un alto.

Pero sí un policía de tránsito municipal. Y frecuentemente estos oficiales son quienes exponen más su integridad física protegiéndonos a los ciudadanos. La próxima vez que pase cerca de un policía municipal piense que puede ser la persona que la defienda si tiene el infortunio de ser atacado por un delincuente.

De ahí la importancia del reconocimiento y condecoración a estos elementos por parte de la alcaldesa Alfaro, quien añadió que debe ser una acción permanente. Ahora tocó galardón a los oficiales de policía que han participado en la detención de personas que cometieron robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte.

¿POLICIA, GUARDIA, MILITAR O SIMILAR?

La Guardia Nacional es un grupo civil militarizado. Es decir, son civiles pero con adiestramiento y mando militar. Usan vehículos parecidos a los militares pero de otro color. Tienen armas similares a las militares pero no son militares. ¿Entendió la diferencia? Pues la mayoría de la gente tampoco. Bien haría el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, Andrés Manuel López Obrador, en explicar por qué la Guardia Nacional no es militar. Porque el irapuatense Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dijo que uno de los grandes retos de la Guardia Nacional para 2022 es... desmilitarizarse. Pero no es militar. Es decir, sólo parece. Uhm, bueno. Apúntelo como otro de los propósitos para el nuevo año: entender la diferencia.

TENSA ESPERA Y BUENA NOTICIA

Ahora bien. Una vez ahogado el niño, alguien tiene que investigar. Por eso, una de las instituciones clave en nuestra seguridad es la Fiscalía General del Estado. Así que esperemos la información oficial que esta institución ofrecerá acerca del atentado que sufrió en la ciudad de Irapuato la esposa de Antonio Vallejo, uno de los principales representantes de la CTM en la planta de General Motors ubicada en Silao.

Y volviendo a las buenas noticias, mañana mismo ocurrirán cosas importantes en Irapuato. Una de ellas, se espera que el cabildo aprobará el presupuesto del municipio. Y otra más: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo estará de gira por la ciudad de las fresas.

SI NO SE PUEDE TODO, AUNQUE SEA UN PEDACITO

Rolando Alaniz Rosales, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO) dijo que en 2021 el crecimiento de la fabricación de automóviles en el estado será de alrededor de un 5 a 6 por ciento. Sin embargo, en el sector de autopartes, el incremento será de 7.3 por ciento, ya que “de los 50 mil millones de dólares que exporta México en la industria automotriz, las piezas automotrices son al doble, exportando antes de la pandemia por el Covid-19 hasta 100 mil millones de dólares”.

Todavía estamos viviendo los graves estragos de la pandemia, por lo que de momento ninguna armadora en Guanajuato está teniendo planes de expansión. Si bien todas las empresas dedicadas a las autopartes están teniendo proyectos de incrementar sus líneas de producción en un corto, mediano y largo plazo, ya lo dijo el cónsul japonés en Guanajuato, Katsumi Itagaki: los planes de expansión dependerán de muy diversos factores como: el manejo de la pandemia que hagan los distintos países, las estrategias de las empresas a nivel global y otros elementos muy locales, como seguridad o las facilidades en infraestructura, rubro en el que Guanajuato lleva la delantera con respecto a otras muchas entidades país.