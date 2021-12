EL PACTO DE SALAMANCA

Ayer fue un día especial. Se reunieron el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde de Salamanca, Julio César Prieto. Lo único que quieren los ciudadanos es que los gobernantes trabajen de manera coordinada para que resuelvan los problemas de la sociedad. Y realmente no les importa si son amigos o no, o si provienen de partidos políticos distintos. Por eso es significativo el cónclave de hoy, que bien podría recordarse como el Pacto Guadalupe-Reyes pues anunciaron la creación de las unidades Antiextorsión y Antisecuestro. Y es que se trata de dos delitos en los cuales se rompen los límites de la paciencia colectiva y la ciudadanía queda a merced del miedo de que al denunciar la amenaza, la posible colusión de los delincuentes con las autoridades lleve no sólo a anular la acción de la justicia sino a poner en riesgo la vida de quien buscó la protección del Estado.

Precisamente en Salamanca grupos de industriales y de comerciantes han tenido que formar redes privadas con sus teléfonos celulares para protegerse entre sí de posibles agresiones por parte de la delincuencia. Han tenido que trabajar a puerta cerrada para no ser blanco de los criminales. Pero en el caso de la extorsión, detener a quien atenta contra la vida de alguien que no paga “el derecho de piso” representa simplemente la diferencia entre el estado de derecho y la impunidad. El éxito de las unidades policiacas anunciadas ayer será, esperemos, la nueva tranquilidad que tanto necesita la sociedad salmantina y de algunas otras regiones del estado de Guanajuato.

La presencia del gobernador en Salamanca y este anuncio es una continuación de la frase que el propio Andrés Manuel López Obrador pronunció hace poco en Irapuato: “La seguridad no se politiza”. Esperamos que existan resultados muy pronto porque el hartazgo y el miedo de las víctimas potenciales y reales es significativo.

CIERREN LAS PUERTAS, SEÑORES

Y justamente mientras el gobernador y el alcalde de Salamanca daban ejemplo de civilidad política, a algunos representantes de Morena no se les ocurrió mejor idea que, ayer precisamente, hacer lo contrario. A la usanza del presidente López Obrador cuando era activista político y cerraba arterias viales como el Paseo de la Reforma en la CDMX o pozos petroleros en su natal Tabasco, ahora y ante el rotundo fracaso de la marcha que habían convocado los morenistas en Irapuato, la Senadora Martha Lucía Micher y el mismísimo hermano del alcalde que se encontraba recibiendo al gobernador, exigieron la renuncia del Fiscal Carlos Zamarripa y cerraron simbólicamente la Fiscalia General del Estado. Llamar la atención, impedir el paso a una instalación pública y solicitar la renuncia de alguien son acciones mediáticas que sirven: 1.- Para irritar a la gente que tenía algún citatorio en la Fiscalía y 2.- Exasperar a quien no pudo entrar a la FGE debido al caos generado. Al mismo tiempo, llamar la atención difícilmente servirá para 1.- Cambiar la decisión de un juez con respecto al caso Jorge “N” y 2.- Mucho menos para lograr la renuncia del Fiscal. Moraleja ¿Cuál es la diferencia entre los hermanos Prieto? Que uno gobierna y tiene que dar resultados a sus gobernados y que el otro con llamar la atención le basta. Porque una cosa es hacer campaña y otra, muy distinta, gobernar.

VOLVER AL FUTURO

¿Y a quién cree usted que invitó la COPARMEX de León como conferencista en su aniversario número 92? Pues a Enrique de la Madrid Cordero. El hijo del expresidente y secretario de Turismo Federal con Enrique Peña Nieto vino a decirle al empresariado leonés lo que ya sabía: que Guanajuato es tierra próspera, que hay crecimiento económico y que es ejemplo de una relación constructiva entre el gobierno y los industriales. Pero lo más interesante es lo que dijo entre líneas: ahora que ya arrancó la carrera presidencial hacia 2024, que Enrique Alfaro quisiera ser candidato y es ave de tempestades, acaso De la Madrid anda ya afilando el colmillo y buscando alianzas para proponerse como candidato "de unidad” para rojos, verdes, azules y simpatizantes de otros colores que quisieran añadirse, como unos anaranjados, por ejemplo. Y ya que hoy se presentó el operativo de temporada, ¿ese propósito de año nuevo se lo habrá pedido a la Virgen Morena, a Melchor, Gaspar y Baltasar o de Plano a la cuádruple alianza Guadalupe-Reyes?