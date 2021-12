Reflejos de Sol

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

Luis Ernesto Ayala, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Guanajuato hizo un firme llamado a las instancias correspondientes para que dentro de sus atribuciones revisen escrupulosamente el proceso del caso del diputado federal electo Jorge “N”, garanticen el derecho de las víctimas y se proceda hasta las últimas consecuencias.

Como ayer adelantábamos, este tema tendrá muchos capítulos más. Y así como Morena convocó a una marcha para hacer ruido, perdón, para apoyar a Regina “I”, hoy la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso estalal emitió un comunicado para deslindarse, perdón, para recordar, casi parafraseando a AMLO –quien dijo en Irapuato que “la seguridad no debe politizarse”-- que: “la justicia no debe politizarse”. Recordaron (por si a alguien se le había olvidado) que “debe cumplirse en todo momento la ley”, por lo que se espera que tanto la Fiscalía General y el Poder Judicial (sic) actúen bajo estado de derecho. Así que parece que la rosa blanca que le dieron a Jorge “N” para tomarse la foto cuando salió del penal no era la de Guadalupe.

DÍA CONTRA LAS ADICCIONES

Borre usted de su agenda que el 1 de diciembre es el “Día del Presidente” (o aniversario de su toma de posesión), porque en Guanajuato a partir de hoy es el Día contra las Adicciones. Tal es el caso, que los alcaldes de los 46 municipios de Guanajuato firmaron un decreto gubernativo que los hace parte de la implementación del modelo islandés Planet Youth para atender y prevenir las adicciones en niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.

Para atestiguar el histórico hecho, vino desde Reikiavik su alcalde, Dagur B. Eggertsson, quien deseó a los presidentes municipales suerte, y les recordó que “todos son líderes en sus distintas localidades con la posibilidad de impactar en la vida de los guanajuatenses” y les recordó que está "aquí cerquita en Islandia para apoyarlos, a un email de distancia.” Es decir, que el poder, señoras y señores alcaldesas y alcaldes se va a medir con resultados. Si en 2024 bajó el consumo de drogas entre adolescentes en cada municipio, la foto de hoy habrá valido la pena y si no, que la población --de cada municipio—se los demande.

CELAYA DESPEGA

Y el que anduvo muy movido en León, donde se firmó el pacto referido, fue el premier celayense, Francisco Javier Mendoza Márquez, quien está decidido a que su municipio sea internacionalmente conocido ya no sólo por la mundialmente célebre cajeta y mucho menos por hechos violentos –como las muertes de policías o el depósito de bolsas con restos humanos en la vía pública.

Don Javier aseguró que Celaya está lista para ser referente nacional de la industria aeroespacial. Ha platicado con varias empresas internacionales y nacionales del sector y les brindará todas las facilidades para que puedan establecerse en la ciudad Por lo pronto, en Celaya se dispondrá de un espacio en el aeropuerto que tiene la ciudad, para que puedan contar con las pruebas de vuelo necesarias en torno al primer avión hecho en Guanajuato: el Halcón 2. Todos hacemos votos porque este proyecto levante el vuelo.