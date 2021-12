Reflejos de Sol

UN EJÉRCITO INVENCIBLE

Difícilmente hay peor pesadilla para unos padres de familia que su hija o hijo se vea inmiscuido en actividades ilícitas. Y cuando se trata de droga, resulta tan dañino consumirla como venderla. Es un camino sin retorno. Ahora bien, hay varias formas para enfrentar los problemas. Uno de ellos lo anunció el Presidente López Obrador el pasado viernes en Irapuato: 24 mil 295 efectivos de seguridad entre miembros del Ejército, Guardia Nacional, policía estatal y policías municipales. Y 48 cuarteles.

Pero en el estado de Guanajuato hay un ejército más numeroso que trabaja de forma paralela. A decir del gobernador Diego SInhue, ya son 100 mil los adultos que se han vinculado a la estrategia estatal contra las adicciones, la originada en Islandia y que se llama Planet Youth. En la primera etapa, los responsables encuestaron a 73 mil estudiantes de 25 municipios para hacer diagnóstico objetivo y tomar decisiones. ¿Los hallazgos? Si un hijo se siente querido, es la mitad de probable que desarrolle adicciones. Lo mismo para los jóvenes que le encuentran gusto al estudio. Y es cinco veces menos probable la incidencia adictiva para los adolescentes cuyos padres saben dónde y con quiénes se encuentran en su tiempo libre.

Es tiempo de cerrar filas. Tal vez sea urgente la vertiente correctiva, con toda la fuerza del Estado. Pero lo más importante: todos, pero deveras todas y todos debemos involucrarnos en una sociedad sana, en ese ejército invencible que desarrolla sus operaciones dentro de cada hogar. Ustedes, apreciables lectoras, lectores, ya forman parte de ese ejército. Por favor, no deserten.

¿VIOLACIÓN ESPURIA O ABUSO SEXUAL?

Y hablando de lo peor que le pueda pasar a unos padres de familia. Si usted tuviera una hija joven ¿Qué preferiría? ¿Qué le dijeran que su hija fue objeto de violación espuria o de abuso sexual? ¿Y qué pediría para el agresor? Pues quien piense que la trágica historia del diputado electo Jorge N. y Regina ya terminó está muy equivocado. Ahora, otra pregunta: si le dijeran: “Yo te apoyo, pero hagamos ruido contra el partido político del presunto culpable...” Usted respondería: “a) Yo no lucro políticamente con algo tan serio” o “b) Sí, hagamos todo el ruido posible, al fin que ya estoy en boca de todo mundo”. ¿No está fácil, verdad? Pues hasta la antigua casona de Xicoténcatl retumbó el caso. Aquella noche, Jorge N. no sólo hizo cosas de las que se debe arrepentir, sino que asestó un golpe muy seco a su partido político.

A LA MITAD DEL CAMINO Y CABALLADA RELINCHONA

Hoy hace tres años que tomó posesión de su cargo Andrés Manuel López Obrador. Por eso hizo bien en venir a Guanajuato. Porque la segunda parte del gobierno también es la preparación de 2024 y en política los desaires no son buenos. O como dicen las abuelas: “está bueno el encaje pero no tan ancho”. Y en Guanajuato, casi en paralelo, también empieza la segunda parte del gobierno y las fuerzas políticas ya se están agrupando. El gobernador mueve sus fichas y hoy ya vemos claramente a varios precandidatos a sucederlo. Destacan, en estricto orden alfabético: Lorena Alfaro García, Libia Denise García Muñoz Ledo, Ale Gutiérrez y quien ocupa el cargo que fue de Sinhue: Jesús Oviedo. Y en una de esas, el alcalde de Guanajuato capital da una sorpresa.

Por el lado de Morena, los contendientes se agrupan, por un lado, en torno al salmantino Ernesto Prieto, su hijo del mismo nombre, el alcalde Julio César, Carlos García y Miguel Angel Chico. Y en otra esquina, del mismo partido, Ricardo Sheffield sigue siendo suspirante para contender una vez más.

Y quién lo dijera, pero en el PRI hay personajes que empujan con fuerza. Mauricio Trejo Pureco, Chío Cervantes y Mauricio Arce Canchola son ejemplos de relevancia.

Si usted está leyendo esta columna y no apareció en la lista, no se angustie. Es justamente ahora que empieza la carrera cuando los dichos populares cobran vida, como: “caballo que alcanza gana”, “más vale paso que dure a trote que canse” o “el que se mueve, no sale en la foto”. Pero la verdad sea dicha, en Guanajuato, la caballada está bastante gorda y relinchona.