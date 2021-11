Reflejos de Sol

AH PERO QUE FRESAS

El Inforum en Irapuato no estará listo para la Feria de las Fresas 2022. Pero he aquí que nos enteramos que el problema de fondo pudiera ser otro y que la tradición y el semáforo verde se van a imponer y que sí habrá festejo. Todo está en arreglar los detalles. Así que no nos desanimemos y como lo conocemos, o de otra manera... la función debe continuar.





YA VIENE LOPEZ OBRADOR





Y hablando de Irapuato, ya todo está listo para recibir al Primer Mandatario de la Nación en Guanajuato. Una vez que los emisarios de la ONU pasaron por acá, y antes de que rindan su informe final, AMLO vendrá, esperemos, a hacer un anuncio importante de cooperación en materia de seguridad. Porque ya sabemos que hoy está en Zacatecas y lo acompaña la plana mayor. Veremos si Guanajuato le merece la misma atención. Por lo pronto, seguridad, presupuesto recortado, bajas de policías, General Motors reforma eléctrica, reforma laboral y T-MEC... muy amplia es la agenda de la relación gobierno estatal – gobierno federal. Esperemos que sea la oportunidad para iniciar un diálogo fructífero y que no todo quede en una fotografía porque sea como sea, Guanajuato es orgullo de México. ¡Sí, señor (Presidente)!





NO ESTAN JUGANDO





Manotazo en la mesa dieron Lorena Alfaro García y Miguel Angel Simental. Se creó el Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato integrado por 45 elementos de la extinta Policía Federal. Ellos entrarán de lleno y en un menor tiempo de respuesta a zonas conflictivas con alta incidencia delictiva.





NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES





Es lamentable que tenga que existir un día especial para conmemorar no violencia contra las mujeres. Más allá de las acciones de las autoridades ¿Quién es el responsable de que alguien decida violentar verbal o físicamente a una mujer? Toda la sociedad pagamos los costos de quienes nunca aprendieron que las mujeres no pueden ser consideradas como personas objeto de violencia. Una vez más las autoridades nos dirán lo que han hecho en informes larguísimos. La realidad es que la solución está en cada hogar. En cada uno de nosotros.





SANTA CLOS CAMBIA SUS HÁBITOS





Siete punto dos por ciento es la cifra que alcanzó la inflación en México. Así que después de la pandemia, más vale que todos hagamos un guardadito. Algunos consejos para poner debajo del arbolito de navidad: un litro de aceite, un litro de gasolina, un tanque de gas LP, un kilo de chile serrano (sólo si se quiere mucho al destinatario, cuesta $70) o un kilo de tortilla de más de 20 pesos. Santa Clos tendrá que surtirse este año en mercados sobre ruedas y tianguis y probablemente habrá de recurrir al transporte público, pues los renos ocupan combustible que está fuera del alcance de su mermada economía.