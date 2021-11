Reflejos de Sol

NO SÓLO EN SANTA LUCíA HAY AEROPUERTO





Ya no es como antes. Agarrar un “hueso” significaba felicidad a largo plazo. Afortunadamente, uno de los beneficios de la alternancia y la competencia políticas es que quien llega a gobernar toma la lupa y revisa. En Cuerámaro fueron 90 cesados. En Salamanca también encontraron una nómina inflada. Y ahora tocó el turno a Apaseo el Grande, a donde encontraron a 100 aviadores. Ya les quitaron la pista de aterrizaje, así que se quedarán volando en círculos hasta que encuentren quien los deje posarse nuevamente. Mientras, los mandaron... “a paseo”.





CUENTO DE PRENAVIDAD





Había una vez un país en el que los sindicatos eran eternos. Y los líderes se reelegían una y otra y otra y otra vez hasta que se caían de ancianos y entonces heredaban su posición a sus herederos directos. Aunque el mero mero líder cambiara, los seccionales seguían siendo los mismos. Pero un día llegó un Hada Madrina que se llamaba TEMEC y dijo que los obreros podían elegir a su dirigente democráticamente. Eso pasó en una armadora por los rumbos de Silao. Y cuando el agua ya le llegaba a los aparejos porque ya tenía que cambiar a su dirigencia sindical... que saca el as bajo la manga: “Voy a recoger mis canicas y me largo, así yo no juego, chusma chusma prrrr”. ¿Por qué? Pues porque no la dejan ser ecológica. Eso dijo... Y colorín colorado... este cuento apenas empieza y significa 5 mil empleos directos y 15 mil indirectos. A ver quién gana las vencidas...





EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS





Desde el gobernador de Guanajuato, el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Fiscal General del Estado, cerraron filas para rendir cuentas sobre las personas desaparecidas ante la comisión designada por la ONU para visitarnos, como ante los propios colectivos de búsqueda. No cabe duda que se ha hecho muchísimo trabajo para apoyar a quienes padecen la innombrable pena de que un familiar o persona cercana desaparezca de un momento a otro. Todo eso representa un esfuerzo monumental una vez que ya ocurrieron los funestos hechos. No obstante, hace pocas semanas, en estas páginas le preguntamos a Jaime Rochín del Rincón qué podemos hacer las personas comunes para disminuir el riesgo de ser víctimas en algún momento de la vida. Y respondió: la violencia surge desde la convivencia en la infancia. Lo mejor que podemos hacer para erradicarla es enseñar a la niñez a convivir sin estereotipos, sin señalamientos, hostigamientos, violencia verbal, acoso o amenazas. Todo eso produce, a la larga, resentimientos en las personas y hechos violentos. Y eso no es culpa del gobierno. Es responsabilidad de todos. Lo urgente es atender a las víctimas y rezarcirles el daño conforme a derecho. Lo importante es erradicar la violencia en los hogares, en la escuela y en los centros de trabajo. Lo mismo ocurre para el acoso y para las violaciones contra menores y adolescentes.





EL QUE SE MUEVE NO SALE EN LA FOTO





Dicen los que saben que es rumor sin fundamento que Alan Márquez próximamente se va a una posición nueva y prominente. Muy ocupado anda lidiando con los medios de comunicación y nos aseguran que no tiene tiempo de voltear hacia otros horizontes... por lo pronto.