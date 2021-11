PISA Y CORRE

¿Cómo será de “privada” la visita de hoy del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Refinería Antonio M. Amor, que ni al Director General de Pemex invitaron? Doña Rocío Nahle sí está en la lista de convocados a la visita “no oficial”. Ojalá los petroleros guanajuatenses toquen el corazoncito del mandatario tabasqueño y se anime a reconfigurar la RIAMA, para beneplácito de los salmantinos, del Gran Bajío y de toda la región.





¿DÓNDE QUEDÓ LA CAMIONETA?

Presuntamente, agentes policiacos llegaron con una grúa y se llevaron la camioneta de uso personal de la familia de César Prieto, aparentemente a un corralón muy bien asegurado. Esperemos que una vez que le chequen la verificación y el aire de los neumáticos la autoridad la devuelva al menos con el tanque lleno… y una explicación. Así que si un día la policía se lleva su auto y no le dan razón, no se agüite. Ya le ocurrió al alcalde de Salamanca.





PAPELITO HABLA

Por cierto que, también en Salamanca, se dio a conocer que el candidato más firme para encargarse de la seguridad del municipio –ahora que concluyó el “convenio” con las fuerzas federales—es Florencio César Juaristi López. No obstante, nos dicen que la “presentación en sociedad” se hará una vez que el susodicho pase toditos sus exámenes y se demuestre fehacientemente que no tiene parientes incómodos, casas de lujo, sustancias raras en sangre, yates o nexos con gente mala. Así que mejor así. Para que luego no nos salgan con que a Chuchita la bolsearon.





LITERATO

El 8 de noviembre estará en Guanajuato capital el senador Napoleón Gómez Urrutia, mejor conocido con “Napito”. Viene a presentar su libro “El triunfo de la dignidad” en donde narra lo que vivió durante el gobierno de Vicente Fox, quien quiso responsabilizarlo del colapso de la mina Pasta de Conchos. También ofrece su versión de la corrupción dentro del PRI y del PAN, y otras anécdotas. Su única noble intención es hacerse pasar por trabajador minero, aunque no se sabe si canadiense o mexicano. A ver si en Guanajuato no se le aparecen los fantasmas de los mártires mineros del 22 de Abril.