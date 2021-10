HISTÓRICO

Brenda Canchola literalmente tiene en la mano el cargo de consejera presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Persona muy cercana al anterior consejero presidente Mauricio Guzmán Yáñez, ella marca un hito en la historia del organismo electoral al ser la primera mujer en encabezarlo. Como quien dice, pesó la famosa paridad de género sólo que corregida y aumentada pues ahora el Instituto tendrá cinco mujeres consejeras por sólo dos consejeros hombres y, como quien dice, no hay tal igualdad.

DEDAZO

Fueron poco más de seis meses que duró el proceso de selección a cargo del Instituto Nacional Electoral que ahora tiene la facultad legal de hacer y deshacer a su antojo en las Órganos Públicos Electorales Locales (OPLEs) y elegir a quien le dé la gana. Hoy la comisión de vinculación del Instituto va a avalar la designación en la presidencia del consejo general del IEEG, pues ya está todo planchado, va en directo y esta vez sin analizar una terna o quinteta. Ojalá no estemos frente a una simulación como las que tanto critica al INE el inquilino de Palacio Nacional.

INERMES

Qué bueno que en la nueva administración municipal de Irapuato se digan las cosas como son, sin cifras maquilladas, sin simulaciones, que se hable con la verdad a los irapuatenses. El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental expuso la cruda realidad de Fresópolis: es mínima la presencia de la policía en las labores de vigilancia y prevención y es falso que haya 800 elementos, como lo aseguró en infinidad de ocasiones el exalcalde Ricardo Ortiz.

NI LA MITAD

Sólo existen 400 uniformados que, si se distribuyen por turnos, sólo cuenta con 200 gendarmes para una ciudad de más de 600 mil habitantes. Es una situación bastante grave que refleja por qué Irapuato está entre las poblaciones más violentas del país y del mundo, y del por qué el 91.7% de sus habitantes perciben que viven en una urbe insegura.

ESCOLTAS

Sucede lo mismo de siempre: a los ciudadanos siempre les dan atole con el dedo, con cifras engañosas a la medida de los gobernantes en turno para no perder su capital político y para no evidenciarse como lo que son: ineptos para conducir los destinos de un municipio. A esos debieran fincarles responsabilidades, porque a causa de su incapacidad para mantener la seguridad, cientos de personas han perdido la vida a manos de la delincuencia. No existen 800 policías, pero el alcalde que se fue se llevó por lo menos ocho escoltas si no es que hasta más.

¿CONSEJERO?

Deja la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno para ser el próximo consejero del Consejo del Poder Judicial del estado. Se trata del irapuatense Alfonso Guadalupe Ruiz Chico cuyo nombre fue aprobado en la Junta de Gobierno (JUGO) de la Cámara de Diputados. Poncho, como lo conocen sus amigos, había sido considerado como posible candidato a la presidencia municipal de Irapuato; sin embargo, el “gran elector” dio marcha atrás.

FUTURO

Ruiz Chico es un irapuatense que se ha forjado en el esfuerzo. Es una gran persona, tiene todo un futuro por delante, y de consejero de la Judicatura tiene amplias posibilidades de la magistratura.