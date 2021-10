REVÉS

Hay un trasfondo político en el caso del excontralor municipal de Salamanca Miguel Cordero Saucedo, desde que fue destituido a la mala por la entonces alcaldesa Beatriz Hernández Cruz. Hubo mezcla de conflictos que obligaron a la ahora ex morenista a deshacerse, en una sesión privada de Ayuntamiento, realizada en marzo del 2020, de Cordero quien, por su parte, calificó ese insólito hecho como de “abuso de autoridad”.

DESTITUCIÓN

Supuestamente el entonces contralor estaba “incumpliendo sus obligaciones”, según declaró el ex síndico José Montoya Vargas; había habido antes algunos intentos para el cese de ese funcionario pero por angas o por mangas no se había conseguido por no alcanzar la mayoría en el pleno edilicio y no fue sino hasta el 24 de marzo en que quitaron a Cordero, quien había ocupado el cargo desde octubre del 2018.

LITIGIO

Empero, en este litigio, sale perdiendo el ayuntamiento salmantino que ahora, por orden de un juez, tendrá que pagar al ex contralor una liquidación de casi un millón de pesos, lo que sin duda constituye un daño al erario público, plato roto que tendrá que pagar la actual administración que encabeza el morenista César Prieto Gallardo.

INSEGURIDAD

Fue en el 2019 cuando el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal reveló que Irapuato fue la sexta ciudad más violenta del mundo en 2018, lo que molestó sobremanera al entonces alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez al grado de que este boicoteó y aplicó la “ley del hielo” a varios medios de comunicación y minimizó esa información. Pero todo cae por su propio peso, mejor dicho, la realidad pone cada quien en su lugar.

PERCEPCIÓN

Ayer por la mañana, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizó una encuesta en la que revela que es inseguro vivir en Fresnillo, en Ciudad Obregón y en Irapuato ocupando el tercer lugar con un 91.7% de ciudadanos que perciben a la ciudad como muy insegura. Además de Irapuato, aparece León en el lugar 14 con el 79.6 por ciento y Guanajuato capital en la posición 42 con el 67.8 por ciento de población encuestada que consideran que viven en una ciudad insegura.

CIFRAS ALEGRES

La alcaldesa de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, ha reconocido que efectivamente hay entre la ciudadanía la percepción de que Irapuato es una ciudad insegura para vivir. Y además cuestiona las que denominó “cifras alegres” de su antecesor quien trataba de descalificar los resultados. La presidenta reconoce que es un enorme desafío para su gobierno combatir la inseguridad y quizá por ello ratificó en el cargo a Julio César González Borja en la Dirección de Proximidad Ciudadana, quien ha estado realizando un estupendo trabajo.

INAUDITO





Ciertamente la jefa de la comuna irapuatense tendrá que meter a fondo el acelerador para prevenir hechos inauditos como el del ataque a balazos a un cortejo fúnebre en donde murió un niño en el boulevard San Roque.