IEEG

Es probable que esta semana esté por definirse quién va a ser el nuevo presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), al terminar la última etapa del proceso de elección, consistente en entrevistar a los aspirantes, tarea que estuvo a cargo de la plana mayor del Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdoba, así como otros “monstruos” del INE como son Ciro Murayama, principalmente.

ASPIRANTES

Entre los aspirantes al cargo figuran el actual vocal de la Junta Distrital Ejecutiva 09 con sede en Irapuato, Francisco Gerardo Parada Villalobos, quien fue el que obtuvo las mejores calificaciones en las diferentes pruebas. Sin embargo, será el INE el que tome la última decisión porque está muy de moda el tema de género y no se descarta que pudiera elegir a una mujer.

TORRE

El tema de la torre de consultorios -que no de especialidades- del Hospital General de Irapuato ha causado, no sólo controversias, sino la división entre los propios irapuatenses. Se presionó a asociaciones, cámaras, clubes sociales y hasta al sindicato de burócratas de la salud a defender el proyecto, pero lo único que se logró fue la polarización de los irapuatenses y ese es el motivo principal por el que este proyecto va a quedar trunco.

OTRO HOSPITAL

Hay opiniones en el sentido de que ya pueden darse por perdidos -ni tanto porque serían invertidos en uno de los municipios más pobres como es Xichú- los 123 millones de pesos; no debe hacerse un drama por eso ni rasgarse las vestiduras. Lo que deben hacer los irapuatenses, como una sola voz, es proponer otro proyecto pero para construir, no unos simples consultorios, sino un nuevo Hospital General.

PENSAR EN GRANDE

Irapuato debe pensar en grande, no en una pequeña ampliación del actual HG que dentro de 3 años va a resultar insuficiente. Así, Guanajuato demostraría a la 4T quién es quién en los servicios de salud. Peor ya basta de pelear y de confrontar a los irapuatenses. Falta, por cierto, respuesta de la Federación ante las demandas de una nueva clínica del IMSS. La alcaldesa Lorena Alfaro se comprometió a realizar “mucha gestión” para que sea una realidad esta obra.

RENUNCIAS

En el grupo de asesores del grupo parlamentario del PAN, además de la inclusión de los priistas Jorge Luis Hernández Rivera “El mostro” y de Luis Mario Aguilar y Maya, hay destituciones para formar al equipo de “confianza”. Mariana Rocha Belmonte acaba de salir del grupo y se dice que también le dirán adiós a Aldo Hernández, con el consentimiento de Luis Ernesto Ayala Torres. También hay incertidumbre entre el personal administrativo por temor de quedar en la calle.

DESCORTESÍA

En la toma de posesión del nuevo ayuntamiento fresero se incurrió en actos de descortesía hacia invitados especiales como son los ex presidentes municipales. No hubo trato parejo. A Sixto Zetina lo ubicaron en la primera fila, pero además recibió tremenda rechifla y mentada de madre. A los demás, hasta la tercera fila y al ex alcalde José Aben Amar González ni lo mencionaron. ¿De qué privilegios goza Sixto?