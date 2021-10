RALLY

Una mala y decepcionante noticia la cancelación, por segundo año consecutivo, del Campeonato Mundial del Rally para el 2022. La Federación Internacional de Automovilismo dice que es por los desabastos de componentes y problemas de transporte de los equipos por causa de la pandemia. ¿Acaso dichos componentes también se contagian? Total, que el próximo año no sólo en Guanajuato sino en Chile y Argentina tampoco habrá rally. Organicemos nuestro propio campeonato.

TRÁNSFUGUISMO

Jorge Luis Hernández Rivera, conocido como el “Mostro”, perpetuo asesor estrella de los diputados locales del PRI, además de ex síndico del ayuntamiento capitalino, deja al partido tricolor y se suma al grupo de asesores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura local, para apoyar al coordinador de asesores el también ex priista José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, quien fuera secretario de Finanzas en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks. Es bajar de nivel ¿no? de secretario a simple asesor.

INGRATO

Total, que recién arranca el nuevo Congreso de Guanajuato y ya empezaron a darse los primeros chapulineos de quienes se creía eran fieles priistas de hueso colorado, partido político que les dio la oportunidad de ascender en la política y que si no lograron un encumbramiento fue porque o son mediocres o no tuvieron padrinos políticos, como es el caso de el “Mostro” a quien también conocían como “el irresistible” y quien ahora vende caro su amor a los panistas, con lo que asegura tres años de chamba. Pero de lo que no hay duda es de que se las sabe todas en tratándose de asuntos legislativos.

RENUNCIAS

Cero y van dos integrantes del ayuntamiento de Irapuato que renuncian de manera intempestiva. La primera fue la secretaria del órgano deliberante Patricia Soto Romero parienta muy cercana al ex alcalde de tristes recuerdos Sixto Zetina Soto; ahora se anuncia que la regidora Liliana Flores Rodríguez también deja la fracción, sin mencionar que la regidora “independiente” Aracely Raquel Beltrán Ramírez, aún sin tomar posesión del cargo, prefirió sumarse a las filas del partido azul pálido. Un voto que no necesitaba la fracción blanquiazul.

DIRECTORA

En fin. No termina de acomodarse el ayuntamiento 2021-2024 lo cual no es un buen indicio, pero a la vez es normal el movimiento de piezas. La salida de Flores Rodríguez no obedece a otra cosa sino a que se va como titular de Desarrollo Social y Humano de Irapuato en el lugar que ocupaba Cuquita Gody.

INTENSA

Vaya que ha estado en una actividad inusitada la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien la madrugada del catorce de octubre, se presentó de manera sorpresiva en las instalaciones de la delegación norte de la policía, luego de que momentos antes algunos uniformados fueron agredidos por delincuentes. Vaya que Ale no sólo tiene valor, sino que en los instantes más álgidos acude a respaldar a los policías.

IRAPUATO

En Fresópolis, la alcaldesa Lorena del Carmen Alfaro García no se queda atrás y ya se encuentra realizando recorridos y visitas en las colonias populares en donde ha estado dialogando directamente con los colonos.