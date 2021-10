MENTIRAS

Antier, el inquilino de Palacio Nacional anuncia con bombo y platillos que enviaría a Guanajuato, este jueves, 800 mil vacunas contra el coronavirus pues reconoce que es la única entidad que enfrenta rezago. La realización de eventos de corte internacional, como es el Festival Cervantino, las ferias del alfeñique, el día de muertos, el puente revolucionario, implican un riesgo de contagios masivos y por ende un repunte de la enfermedad que no ha podido ser apaciguada.

SIEMPRE NO

El secretario de Salud del estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, ha declarado que en la Federación dijeron “que dice mi mamá que siempre no”, es decir, no llegarán las 800 mil dosis que tanto requieren los guanajuatenses para atender rezagados, primeras y segundas dosis en todas las edades, y que sólo se van a enviar menos de la mitad de la cifra anunciada por el tabasqueño.

CASTIGO

No sólo se castiga a Guanajuato otra vez, sino que se le miente, se le engaña, se burlan de manera perversa al no cumplir con lo que se promete. Quizá no sea culpa de Amlo, sino de sus colaboradores, por ejemplo, el inepto Hugo López-Gatell quien se pasa de tueste.

CONTAGIOS

Se supone que la vacuna es para protegernos del coronavirus pero es un contrasentido, una estupidez, que obliguen a las personas a hacer largas filas en los módulos durante horas, sin guardar la distancia, bajo pleno rayo de sol. Lo cierto es que la “cuatro te” se ensaña con los guanajuatenses al no dotarlos de las suficientes dosis.

HIPOCRESÍA

Pero el problema no solamente es la distribución a cuentagotas de las inyecciones anti Covid. A nivel nacional miles de niños con cáncer están sufriendo por falta de medicamentos. Fue inaudito lo sucedido en la Cámara de Diputados federal en donde una señora se le arrodilló a una diputada del partido color moronga, es decir de morena, para pedirle apoyo a fin de que su hijo reciba el tratamiento. Otra legisladora de la 4T, desde el anonimato, vociferó: “eso es teatro, eso es teatro”. ¿Pues no que mucha fraternidad y amor al prójimo?

CERVANTINO

Dio comienzo la “fiesta del espíritu” en Guanajuato capital, sede principal del evento. Artistas, visitantes, técnicos, organizadores, países, siempre son bienvenidos. Lamentablemente la ciudad está para llorar: basura, fachadas destrozadas, baches, tianguismo, inseguridad es lo que permea. Los túneles llenos de tierra, bastante sucios y sin alumbrado suficiente, cerros invadidos de casuchas de cartón, pseudo guías de turistas haciendo de las suyas. Un caos en la capital. ¿Para eso reeligieron a Alejandro Navarro?

RIFA

El alcalde de la petrolera ciudad de Salamanca, César Prieto Gallardo, pretende deshacerse de la camioneta blindada que adquirió su antecesora Beatriz Hernádez; no es su pretensión utilizarla y ha decidido rifarla -algo parecido a lo que se hizo con la rifa del avión presidencial, suponemos-. Aunque, como que la gente ya empieza a desconfiar de ese tipo de tómbolas porque luego les salen con su “domingo siete”.