Reflejos de Sol | 2024: no habrá gobernador

Ayer en la presentación del sistema de Salud de Guanajuato le preguntaron al secretario Daniel Díaz que si ese era su ‘destape’ para la candidatura al gobierno de Guanajuato y él contestó: “No, no, la verdad es que eso más bien le corresponde al partido, a la sociedad, a los liderazgos, buscar a los mejores perfiles, a las mejores mujeres, a los mejores hombres, pero pues yo solamente soy el doctor, mi trabajo es muy técnico, es un perfil más ciudadano, entonces no he pensado en eso, la verdad”.

Luego, los reporteros corrieron a preguntarle a Jesús Oviedo, secretario de Desarrollo Social y Humano si él sí quería y dijo: “No podemos estar pensando en otra cosa porque nos desviamos de lo que estamos haciendo en este momento que es articular de manera eficaz la estrategia Guanajuato Contigo Sí y generarle un beneficio a los guanajuatenses”.

Si nadie piensa en ser gobernador en este estado pues muy fácil, eso quiere decir que la que viene va a ser gobernadora. Que los señores se dediquen a lo que están haciendo. que no se distraigan porque luego se les riega el atole.

Bien sabido es que los hombres no suelen tener las capacidades para dedicarse a dos cosas a la vez. Un chiste decía que el expresidente Bush no podía masticar chicle y bajar las escalinatas del avión presidencial al mismo tiempo. Por eso es que seguramente la política que Guanajuato necesita es una gobernadora. Recordemos que también César Prieto se descartó ya.

Si cualquier mujer es capaz, al menos, de trabajar ocho horas, hacer la tarea con los niños, traerlos, llevarlos, atender al marido, hacer la comida, lavar la ropa y asear la casa pues perfectamente puede, por ejemplo, atender el programa Contigo Sí y organizar su candidatura. O atender las labores de gobierno y gobernabilidad y estructurar cómo va a construir –como dijo el Doctor Díaz– los mejores perfiles.

De hecho, una dama también perfectamente puede gobernar un municipio y organizar un equipo que piense cómo sería su gobierno estatal. Así que Gobernadora, ‘Contigo Sí’. Gobernador, mejor no, porque los señores dicen que se desconcentran.

TÉCNICOS CONTRA FÓSILES

Al mismo tiempo que en el estado de Guanajuato se celebraba un evento de talla internacional para promover las energías limpias, Andrés Manuel López Obrador andaba en Washington tratando de vender gasolinas al presidente de Estados Unidos Joe Biden

Qué desesperación para los gobiernos locales cuando no encuentran eco ni apoyo ni se les toma en serio en temas como detener el cambio climático y el calentamiento global.

Marisa Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento territorial, lo dijo con claridad “Si queremos reducir nuestras emisiones transformar cómo generamos energía, es una pieza clave y aprovechar el gran potencial que tiene México, somos el quinto país con mayor irradiación solar del planeta y Guanajuato está en el corazón de este país y por lo tanto, tenemos un gran potencial”.

SAAAALUD

Contigo Sí es la estrategia con la cual ahora se van a orientar las acciones para atender la salud de los guanajuatenses y consolidar a éste como el mejor sistema a nivel nacional para que nadie en Guanajuato se quede sin servicios de salud a pesar de que la ‘Cuatroté’ desapareció el Seguro Popular.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo precisó que en lo que resta del sexenio la inversión de más de seis mil 300 millones de pesos anuales para el sistema de salud de Guanajuato se mantendrá, que combinados con los ocho mil millones de pesos que recibe del gobierno federal, le da una fortaleza financiera de más de 14 millones de pesos para brindar atención médica para la población del estado.

El festejado (porque el día anterior fue su cumple) Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, a las pruebas se remitió: en el último año se realizaron 131 mil 690 cirugías, se atendieron 166 mil 42 pacientes hospitalizados, se realizaron nueve millones 918 mil 415 estudios de laboratorio y se aplicaron más de 2.4 millones de vacunas, además de las casi 10 millones de dosis contra la Covid-19 que se han suministrado en el estado.