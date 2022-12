Reencuentros, crisis mundiales y nueva visión en la CONOFAM

Cuando la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) fue conformada en el año 2000, yo tenía el honor de atender el tema de migración a nivel federal en Los Pinos. Desde entonces y hasta el día de hoy he estado ligado a este noble organismo por mis distintas actividades, todas referentes a la defensa de los migrantes y sus familias. El primero de diciembre de este 2022 tomé protesta como titular de la Conofam y, entre las emociones encontradas, algo me quedó claro: tenemos la gran oportunidad de hacer historia. Octavio Paz escribió: “La libertad, para realizarse, debe bajar a la tierra y encarnar entre los hombres. No le hacen falta alas, sino raíces”. Los migrantes son la extensión de lo que somos como nación y crecen fértiles en cualquier tierra que pisen. Nuestra labor en la Conofam será integrarlos y dignificarlos. Esperemos que en la reunión de la próxima semana entre los presidentes López Obrador y Joe Biden se den más que abrazos diplomáticos y se sumen a nuestra causa.





En la Conofam sabemos que el reto no será fácil. Hoy vivimos distintas crisis y hechos que han provocado que la movilización de personas sea cada vez más efervescente. La pandemia de Covid-19 que ha sido devastadora en materia económica y de salud, también recrudeció los protocolos de vigilancia en las fronteras de todo el mundo, lo que ha generado incertidumbre para quienes buscan ingresar a otro país. Los resultados de las últimas elecciones intermedias en Estados Unidos dejaron al descubierto un escenario político de polaridad en la Unión Americana, algo que no se pronosticaba y que puede impactar negativamente a los migrantes. Y no olvidemos la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual podría convertirse en la mayor crisis de refugiados en Europa en lo que va del siglo. Todo esto coloca a la migración como uno de los temas más importantes en las agendas de los distintos gobiernos, sólo superado por la crisis económica y el desabasto de agua.





Para dimensionar lo que representa la migración en la actualidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha realizado un análisis, en el que estima que actualmente hay en el mundo más de 281 millones de migrantes. De estas cifras, aproximadamente el 40% (115 millones) nacieron en Asia (la mayoría en la India), mientras que México sigue siendo, desafortunadamente, es el segundo lugar entre los países que más personas abandonan su lugar de origen para emigrar. Por su parte, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirma que ya son más de 100 millones de personas desplazadas por factores como persecución, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos o eventos que perturbaron gravemente el orden público.





Ahora bien, estos números aumentarán no sólo por las distintas crisis ya mencionadas, sino por otras variables que históricamente han alimentado a la movilización masiva de personas. Hace unos días, compañeros de tertulias, como Tonatiuh Guillén (ex titular del Instituto Nacional de Migración en México), Giovanni Lepri y Jorge Schiavon (profesor-investigador de Relaciones Internacionales en el CIDE) analizaron en distintas mesas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara los desafíos del mundo contemporáneo, a partir del desarrollo y la migración. Como lo he mencionado, los migrantes no sólo representan cifras que se miden en millones de personas, en cantidad de remesas (el Banco de México acaba de anunciar que suman treinta meses seguidos con incremento en los envíos) o, desafortunadamente, en las miles de muertes que se presentan cada año. Los migrantes también son motores biculturales que han ayudado a impulsar a los países de destino. Y para muestra están los “Dreamers”, que no sólo destacan en lo académico y en el emprendimiento, ahora también son clave en las votaciones de Estados Unidos, por ejemplo.





Ante este panorama, mi primer objetivo como titular de la Conofam será enfrentar los retos de la migración en compañía de los 32 estados de la República. Sabemos que en México contamos con una diversidad inigualable en cuanto a tradiciones y costumbres. Esta pluralidad también se traslada a la forma en como se atienden los asuntos gubernamentales, incluida la migración. Por eso, la estrategia será fortalecer las regiones migratorias del país (Norte, Occidente, Centro y Sur-Sureste) para aprovechar las buenas prácticas que tiene cada estado en materia de gobernanza migratoria y generar acciones puntuales para las necesidades de su respectiva región. Para conseguirlo, requerimos todo el apoyo posible. En Guanajuato hemos contado con la confianza y compromiso de nuestro gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para no dejar solos a los migrantes y estoy seguro que lo mismo ocurrirá en las demás entidades.





En la toma de protesta como titular de la Conofam tuve el honor de contar con la presencia de varias personalidades, como la diputada Rosa María González Azcárraga y mi amigo de toda la vida, el diputado federal y exgobernador del estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. “Cada migrante tiene rostro, corazón y también el derecho a ser feliz. Todos provenimos de familias migrantes y todos podemos con el alma, la pasión y el compromiso lograr que la utopía de una migración legal, segura y ordenada se convierta en realidad”, me dijo Juan Carlos en su discurso, sin dejar de verme a los ojos. Entre las motivaciones que me abordaron al momento de asumir el cargo, algo me quedó claro: sólo unidos podemos enfrentar los nuevo retos de la migración y México puede voltear a la CONOFAM y confiar en que así lo haremos.









