QUINO, MAFALDA Y SUS AMIGOS

“Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno”. Mafalda.

Joaquín Salvador Lavado Tujón, exponente del humor mudo, conocido por el seudónimo Quino, nació en Mendoza, Argentina, en 1932 y murió en Buenos Aires el 30 de septiembre de 2020. Fue el creador de Mafalda, una niña contestataria de seis años que interactuaba con: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille y Libertad. Mafalda era el nombre de la hija de una amiga y le pareció apropiado para su personaje. Su vocación de dibujante la descubrió con su tío, llamado también Joaquín, mismo que lo entretenía haciéndole dibujos, mientras sus padres iban al cine. Se dice que no hacía falta que las palabras explicaran sus cartones. En esta entrega me atrevo a hacer lo contrario: transcribo los textos y ustedes, queridos lectores, se imaginan las caricaturas de Mafalda y sus amigos. VENDEDOR.: “Buenas tardes, nena, ¿está tu mamá?” “¿Cuál de ellas?” .”¿cómo cuál? pero… ¿cuántas mamás tienes?” “Una a la que adoro con toda el alma… otra que me persigue con su sopa… otra que me protege… otra que me pega cada grito… otra que es feliz en su hogar… otra que vive esclava de la casa…otra que…El vendedor se va. La mamá pregunta: “¿quién era?” –“Un vendedor al que le vendieron eso de que madre hay una sola”.

PROFESIONES. “Mafalda, mi hijito será médico?” ¡Y cuando yo pase, la gente dirá, ahí va doña Susanita, la madre del doctor, hijo de doña Susanita! Y todo el mundo se enfermará de envidia… y mi hijo se hará muy rico curando la envidia… ¿cuánto crees que pueda llegar a ganar por mes, un buen envidiólogo?” PAZ: “Desde esa humilde sillita formulo un emotivo llamado a la paz mundial. Total, parece que hoy en día, el Vaticano, la ONU y mi sillita, tienen el mismo poder de convicción.” ADELANTE: -“¿Hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Contestan todos, “Hacia adelante, por supuesto”. ¡Adelante es por allá! ¡No, es para acá! ¡Para allá, no es!” Mafalda: “empiezo a comprender por qué a la humanidad le cuesta tanto ir hacia adelante”. LIBROS Y BILLETES “Pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero” “¿No son algo ingenuas tus ideas, Felipe?” “¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?” AJEDREZ. Bien, dice Felipe, “este es el Rey. El Rey puede comer para adelante, para atrás, para los costados… ¡En fin! Come para todas partes. Los peones en cambio…” “Ves, ves! contesta Mafalda, “después se extrañan que avance el comunismo”.

La grandeza de Quino radica en su magisterio; con su talento de artista gráfico y su enorme sencillez, a varias generaciones nos hizo reflexionar y… reír en temas tan complicados como la paz, derechos humanos la ecología, la pobreza y el bienestar de la humanidad. ¡Hasta siempre, maestro!