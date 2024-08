La doctora Ma. Elena Alarcón Castro, directora de la revista Elite 2g, con la que he sostenido una afectuosa amistad por más de tres décadas, conociendo mi interés por la lectura y mi admiración por don Benito Juárez, me obsequió un libro titulado “Querido Don Benito”, El Amor que salvó a la patria de Pedro J. Fernández autor de los bestseller, “Yo, Díaz” e “Iturbide”.

El libro, “Querido Don Benito” de la editorial Grijalva, está dividido en 4 partes, cada una abarca aproximadamente un año civil: 1864, 1865, 1866 y 1867, tiempo en que Margarita Maza escribe cartas a su esposo para narrar dramáticas experiencias y momentos heroicos en el exilio, en Estados Unidos. Son cartas, para dar a conocer a Don Benito, sus aportes personales para luchar contra el gobierno impuesto, también de cómo se enamoró de él y de los obstáculos para permanecer juntos. Me permito extraer algunos párrafos de sus cartas:

“¡Milagro!”, me dije esta mañana, cuando bajé las escaleras para desayunar y encontré sobre la mesita de la entrada, un sobre dirigido a mí. Reconocí la letra. “Margarita Maza”. Sólo eso. Se me llenaron los ojos de lágrimas, tuve que limpiarlas con mis dedos. Abrí la carta y comencé a leerla. En mi mente no escuchaba mi voz, sino la tuya, como si en vez de ser palabras escritas, fueran habladas”.

“Tengo malas noticias, las peores. Tu hijo, José María, ha muerto. ¡Sólo tenía 8 años! ¡Ay! Benito, murió cuando apenas terminábamos de desayunar. Dios nuestro Señor quiso que la medicinas que le dimos, ni fueran suficientes, quizá lo quería tener a su lado, como yo a ti ¡Te necesito!” “Antes de dormir, solo quería escribir unas palabras.

Hoy estoy muy lejos de mi virgencita de Guadalupe, me hubiera gustado al menos, verla en un altar. Hincarme frente a su imagen, con mis palmas juntas a la altura del pecho. Cerrar los ojos y bajar la cabeza, rezar en mi mente, un ave María, pero como una niña traviesa, mirar de reojo la pintura”.

“Supe que el pueblo de la concordia, en Sinaloa, fue quemado por las órdenes del francés Castigny, ¿Ni siquiera porque quieren gobernar México pueden respetar nuestras tierras? ¡Vaya, y luego son los europeos quienes nos acusan a nosotros de ser incivilizados!” “El 31 de julio de 1847 fue la fecha en la que comenzamos a vivir nuestra historia, de amor y martirio, cuando la pasión que sentimos el uno por el otro, empezó a cambiar la historia de México.

Cada uno entró por separado a la iglesia, pero después de la ceremonia religiosa, salimos juntos como pareja. Cumplimos lo que dice el libro de Génesis” por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. “El presidente Lincoln fue asesinado anoche. Tengo miedo que Estados Unidos, no pueda seguir apoyándonos en la lucha”. El libro Querido Don Benito, es una extraordinaria novela que recrea la vida de Margarita Maza, misma que se ganó su lugar en la historia y de su afán para que México pudiera defender su soberanía.