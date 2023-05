¿Qué te puedo decir? Así es la vida

Uno de mis objetivos principales para realizar esta columna es tener un espacio en el que tú y yo podamos informarnos y debatir correctamente de distintos tópicos. Temas que más allá de que puedan resultarte interesantes mientras tomas tu primera taza de café o terminas tu cereal, tengas la certeza de siempre encontrar una utilidad para el día a día. Es el compromiso que tengo para contigo y con este espacio.

Si bien intento tener preparadas mis columnas con algo de anticipación, es innegable como tan cierto que la vida nos sucede y nos alcanza mientras la pasamos luchando a diario, haciendo planes, edificando sueños propios y velando por los de aquellos que mas amamos. Es en este tono inesperado que un viejo conocido tocó a mi puerta y me recordó que el dolor, la salud y la vida son pasajeros, que siempre viajan acompañados, aunque no siempre bien relacionados.

Tanto la escritura de esta columna como el episodio de salud inesperado, me ayudaron a traer de vuelta todas las cosas que a menudo damos por sentadas, las cosas que nos recuerdan que por trillado que suene, tenemos suerte de estar vivos en este mundo y que incluso cuando éste parezca ser un Páramo desolado (por inseguridad, violencia, sociedad desorientada, gobiernos autoritarios, las asfixiantes guerras bélicas que son tan desgastantes como las guerras culturales y las tediosas provocaciones de las redes sociales), puede haber aún tranquilidad, belleza y motivación en lo cotidiano. Eventos y situaciones que no admiramos más, como lo puede ser algo tan simple como tener la fortuna de alcanzar o mejor aun ceder el último asiento del autobús, tomar un vaso de agua helada cuando la jornada ha sido por demás exhausta, la palmada en la espalda que recibimos y nos devuelve la fuerza alguna vez olvidada, la arruga que genera el consejo dado o recibido del mas viejo, la sonrisa mas pura del mas desamparado, sujetar la mano de la persona que amamos y ver como se ilumina el rostro.

No pretendo inspirarte, ni compartir una receta secreta con la cual superar la adversidad, porque no la tengo. Al menos no alguna mejor que la que tú, quien se levanta día con día sin ninguna otra opción que la de luchar y salir adelante, conozca ya. Sencillamente quiero compartir y solidarizarme con todos aquellos quienes están atravesando situaciones tan desafiantes que hacen cuestionar la existencia misma, situaciones que te llenan de rabia y desesperación, injusticias que quieren apagar el fuego de tu espíritu, golpes emocionales que dejan una cicatriz tan profunda como cualquier lesión física, diagnósticos y sentencias inevitables. Inevitables, ¿realmente es inevitable?

Yo digo no, jamas. Nada es inevitable mientras deje de luchar, mientras deje de levantarme y pintarle cara a cualquiera que sea mi problema. Viejo o nuevo, temido o inesperado, da igual. Cada lagrima que la vida me ha sacado, estoy seguro que le he sacado dos, y esto es lo único que tengo para compartir contigo. El no rendirme, no lo hagas, aun cuando el cansancio, la enfermedad, la traición, el insulto y la herida certera de quien mas hemos amado o de la vida misma nos golpee tan fuerte que no nos deja opción que la de pasar días, meses o años en el suelo. Nunca dejes de luchar por mas fuerzas y motivos que falten, encuéntralos en tu día a día, en tu soledad, en los pensamientos que se escapan entre las lagrimas que te permites soltar en cualquiera de tus trayectos al hospital o al trabajo, en el roce genuino de una acción desinteresada, en el inmenso poder que genera el dar y recibir esperanza cuando no se tiene mas, encuéntralo en el perdón de aquellos quienes provocaron el dolor mas grande y agradece a cada uno, a cada cosa que te ha derrumbado porque sin ellos jamás hubiésemos llegado hasta aquí, plantando cara y aprendiendo a respirar y continuar, simplemente continuar.

En el pasado, como en la actualidad, me encuentro como tantos de ustedes, en situaciones de incertidumbre y caos. Si te soy honesto, el suelo bajo mis pies nunca se ha sentido fuerte o estable, mis caídas y errores han sido sonoros y el futuro en ocasiones me tiene en vela, pero he aprendido que si me enfoco, tarde o temprano aparecen las pequeñas alegrías que hacen desaparecer toda la niebla de mi vida y me recuerdan que tanto tu como yo, compartimos el regalo de la vida, la alegría de vivir.

Gracias especiales a mi esposa Alejandra, que durante nueve años, se ha mantenido firme a mi lado, a pesar de las tormentas que hemos pasado; sin su amor no podría haber conocido las tres mas grandes alegrías de mi vida, feliz aniversario mi amor. A mis doctores Aldo García Hernández y Cristian Ramme Cruzat, que gracias a su corazón, habilidad y vocación puedo seguir luchando por mantenerme sano. A mi abuelo (QEPD), Isaías Alcántar, que alguna vez le escribió a mi madre: “La vida es como una rosa, tiene fragancias y espinas, no importa lo dolorosa que sea. Jamás será tu ruina” y que llevo conmigo siempre, me hubiese gustado conocerte un poco más.

Me llena de gratitud, tener la oportunidad de compartir con ustedes mis alegrías y las de ustedes, así que los invito a que me escriban y me cuenten sobre algo que mejora actualmente su estado de ánimo, una cosa que les provoca placer en sus vidas. Poder leerlos, será como siempre un honor y un deleite. Hasta entonces.





Analista empresarial y director regional de Logística y Relaciones Comerciales de Palos Garza

miguel.rivera@palosgarza.com