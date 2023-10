¿Qué son las Afore y para qué sirven?

Las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) son administradoras financieras privadas, cuyo objetivo es administrar los fondos de retiro y ahorro de los trabajadores que cotizan en este sistema.

Las Afore entraron en funcionamiento el primero de julio de1997y están debidamente constituidas y autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las Afore no pueden invertir de manera directa el dinero de los trabajadores, es por ello que crean sociedades de inversión llamados Siefores.





¿Qué es una Siefore?





Las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Sierfore), ahora conocidos como Siefores Generacionales, son sociedades de inversión privadas, cuyo objetivo es invertir y diversificar los recursos de los trabajadores, que administra la Afore, en distintos instrumentos financiero, con el fin de proteger el dinero del trabajador de la inflación y garantizar el poder adquisitivo de sus recursos y generarle una ganancia a la que se llama rendimiento.





Minusvalía





Recordemos que el dinero que administra la Afore se invierte en la Bolsa Mexicana de Valores, diversificando ese dinero en distintos instrumentos de inversión. Las tendencias económicas son muy volátiles y cualquier evento nacional o internacional puede repercutir en determinado sector económico, ejemplo, la sobreproducción de crudo y su precio que se vivió hace unos meses; si hay instrumentos invertidos, en el sector petrolero y baja el precio del petróleo, todo lo referente al sector petrolero tendrá una repercusión de forma negativa y ello se ve reflejado en las utilidades de las inversiones, en lugar de tener una ganancia en ese momento, tendrá una pérdida de su valor accionario, a eso se le conoce como minusvalía.

Las minusvalías forman parte de los ciclos económicos y no es de preocuparse, por lo regular, siempre y cuando no se haga efectivo la venta o retiro del capital invertido, es por ello que, cuando existe un periodo de minusvalía, se sugiere no cambiarse de Afore, pues hacerlo sería asumir la pérdida real.

Así que la próxima vez que veas un saldo negativo en tu cuenta de Afore por concepto de una minusvalía financiera, recuerda que es una fluctuación temporal y que la tendencia histórica de las inversiones a largo plazo son positivas y lo más importante, no te cambies en ese momento de Afore hasta que se regularice y se recupere tu cuenta individual.

Recuerda que si lo deseas puedes consultar la guía de cómo pensionarte y otros temas de seguridad social en mi página de Facebook.





Consultor y asesor en Afores, pensiones y jubilaciones

@gyairapuato

http://grupoaseguradorgya.com,

sobrepensiones@gmail.com