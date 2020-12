¿PUEDEN COEXISTIR EN ARMONÍA LAS DIVERSAS RELIGIONES?

¿Será verdad que todas las religiones pueden coexistir en armonía?, ¿será verdad que puede darse el multiculturalismo en un país sin afectar la paz y su verdadero progreso?

Recientemente conversando con una persona, surgió esta interrogante, algo común hoy en día, pues escuchamos constantemente sobre lo enriquecedor del multiculturalismo, es decir, la convivencia de varias culturas o creencias en una misma sociedad.

Cuestión que suena muy halagüeña si no hacemos una mayor reflexión al respecto, pero ¿qué está pasando en algunos países de África y de medio oriente donde grupos islámicos vienen persiguiendo y asesinando a quienes profesan cualquier forma de cristianismo?

¿qué pasa con los múltiples ejemplos que la historia revela sobre la incompatibilidad entre las diferentes creencias?, como lo revela la guerra civil irlandesa, donde las diferencias religiosas entre católicos y protestantes jugaron un papel importante en el estallido del conflicto, o como la persecución religiosa llevada a cabo por Jacobo I de Inglaterra en su deseo de imponer el anglicanismo a sus súbditos, o la intolerancia religiosa mostrada por la filosofía del sistema socialista de la ex unión soviética a cualquier manifestación religiosa opuesta a los intereses del estado ateo.

Con una enorme cantidad de evidencia histórica, ¿dónde está la prueba de que en verdad las diferentes religiones, culturas o creencias pueden coexistir en armonía indefinidamente?, ¿será en verdad un buen modelo el prototipo de una sociedad multicultural?

Uno de los síntomas que presenta una nación que va en decadencia es precisamente la presencia de una gran fragmentación en las formas de ver la vida (de religiones y creencias) y por consiguiente de los intereses de su gente, de tal manera que sale fuera de la capacidad del gobierno poder conciliar la gran diversidad de tendencias de los distintos grupos sociales.

Esto tiene todo el sentido, pues obedece al principio universal que dicta “¿Cómo pueden dos andar juntos, si antes no se ponen de acuerdo?”. Es decir, ¿cómo puede haber armonía para andar juntos si no hay acuerdo en las creencias y los intereses?. Jesucristo lo dijo de esta manera: “Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie.” La división nunca ha podido traer cohesión, todo lo opuesto, debilita.

Ahora, si no hay tal cosa de que las religiones pueden coexistir en armonía indefinidamente, la realidad es que alguna creencia tiene que ocupar la mente de las personas, pero ¿cómo llegar a saber cuál es la que permite al hombre desarrollarse y desarrollar sus sociedades verdaderamente para bien? La respuesta tendrá que ser, por los resultados que produce cada una, analizar esto nos debe llevar a la contestación.

Por ejemplo, hablemos del islamismo, demos un vistazo a los países que lo profesan en su gran mayoría, o del hinduismo, o del socialismo, o del catolicismo, o del ortodoxismo, ¿por qué la gente en el mundo no busca como primer opción irse a vivir a Cuba, Venezuela, Corea del Norte, India, África, Afganistán, Irak, Iran, Egipto, Siria, América latina, Rusia, etc.? ¿por qué la gente no elige en primer lugar estos países en su búsqueda de mejorar su nivel de vida? la respuesta es obvia.

Por otra parte, a nivel mundial, la tendencia sigue siendo la migración a Estados Unidos de Norteamérica, nación que en su gran mayoría profesa el protestantismo en sus diversas denominaciones, y que en la actualidad presenta severos problemas de todo tipo, aunque la mayoría de la gente se deja llevar por el espejismo de grandeza que refleja tras los restos de lo que queda, de lo que alguna vez fue esa nación.

Precisamente esto es interesante saber, ¿por qué esta nación se desarrolló como ninguna otra en la faz de la tierra?, la respuesta la encontramos en los registros históricos de su fundamento, los cuales revelan su fundamento ético bíblico, no religioso protestante o de ninguna otra forma de religión que en la actualidad se ha convertido en una de las razones de su decaimiento.

Esta ética bíblica presenta normas morales tan altas como ninguna otra, las cuales es posible estudiar sus efectos positivos en el desarrollo de la economía, la educación, el comercio, la política, etc. una moral tan alta y clara como la que nos ordena tratar a los demás como uno mismo desea ser tratado.

No vemos esta misma calidad de ética en el socialismo, el cual dicta que el fin justifica los medios, o en el islamismo que no siente ninguna conmiseración aún con sus mismos profesantes que se dejan usar como carne de cañón al atacar a los que no son musulmanes, o del hinduismo donde un ser humano no tiene más valor que una vaca ya que una persona puede reencarnar vez tras vez en un animal.

Piensa en los efectos que estas diferentes cuestiones morales afectan el desarrollo del individuo y de su vida en sociedad. Las evidencias están delante de nuestros ojos, a nosotros nos toca abrir la mente para reconocer la mejor opción, o cerrarnos para no querer reconocerlo, si esto último es nuestra elección no nos quejemos de las consecuencias.





Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.