La era de los robots ha llegado para ayudar en el trabajo de las fábricas, oficinas y el hogar. Conozco -poco- sobre Sofía, Ameca, Atlas y otros. Hace días conocí --poco- sobre Prometheus.

El Instituto Municipal de Cultura, Arte y recreación, a través del Museo Salvador Almaraz, con la colaboración de varios expertos, solicitaron a todos los inscritos al curso Haciendas de Irapuato cumplir con dos aspectos esenciales, además de la asistencia: la parte teórica y el trabajo de campo, mismo que consistió en visitar presencialmente cada una de las haciendas y comprobar las condiciones y el estado actual de la construcción.

Tuve la fortuna de ser invitado por la arquitecta Tere Meza Arrambides -mi alumna en la Secundaria Técnica 5- Ella misma solicitó autorización a Karina, directora del museo Salvador Almaraz, para yo tomar el curso sin tener la profesión mencionada. Alegué en mi defensa, que soy profesor y amo el patrimonio cultural de mi querido Irapuato y también soy arquitecto ( “de mi propio destino”, como dijera el poeta Amado Nervo). Curiosamente, antes de mi primera asistencia, después de muchos años sin vernos, el arquitecto Benjamín también me invitó.

Para no hacer el cuento tan largo, creo que la mayoría me aceptó, razón por la cual, por este medio lo agradezco de corazón. Cuando nos tocó visitar la Hacienda de San Antonio de Ayala me llevé dos enormes sorpresas: la hacienda está bien conservada -podría estar mejor- y me enteré que ahí es la sede de un proyecto que no conocía pero que hoy informo porque es muy importante para los Irapuatenses. Transcribo textualmente: “Inbiodroid. ¿Quiénes somos? Empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas robóticos antropomórficos de tele presencia ¿Qué problemas resolvemos? El sistema Avatar PROMETHEUS disuelve las barreras de distancia y tiempo entre el ser humano y los servicios que desea accesar.

Nuestra solución: un sistema robótico de tele presencia que incluye un robot humanoide, una plataforma de inmersión y una inter faz de comunicación. PROMETHEUS es un robot avatar multipropósito, desarrollado bajo la filosofía de seguridad y colaboración con personas añadiendo una capa extra de seguridad de interacción mediante una capa extra de seguridad de interacción mediante sus actuadores complaint. Es un robot tele dirigido, es decir, que un humano lo dirige a distancia.