Presupuesto federal: omisiones que cuestan

El pasado 8 de septiembre se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2024; importante revisarlo pues es el principal instrumento que tiene el sector público por la vía del ingreso y el gasto para la promoción de crecimiento y bienestar.

Dos características destacan de la propuesta presentada por el gobierno federal.

Primero, México está viviendo un cambio demográfico relevante. En 2050, únicamente dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años. El gasto en el programa para personas adultas mayores hoy es mayor en más de cinco veces el monto de 2018. Fundamental, sin duda, contar con herramientas desde el sector público que permitan a personas adultas tener recursos que permitan enfrentar sus requerimientos. De fondo, sin embargo, como sociedad, tenemos que resolver un problema estructural pues el reto fiscal que este escenario implica en los años por venir será extraordinario y no es posible voltear la vista ante el costo humano por la falta de sistemas de protección social. Ello sólo se logrará con una solución de políticas en al menos dos vías: Primero, las de formalización laboral. Segundo, buscar reformas que logren articular los sistemas de protección social. A quienes hoy la economía en el país no es capaz de ofrecerles un empleo formal, esa condición les niega un sistema de protección de salud en el presente y los priva de opciones protección social futuros, entre ellos, contar con una pensión digna. Para el sector público, ello representará un reto fiscal de largo plazo. Por eso, es fundamental lograr tener una economía que logre generar empleos formales bien remunerados (exigencia que el paquete fiscal federal 2024 omite,) además de reformas que diseñen un esquema de pensiones integrado (reforma que la actual administración federal ha omitido).

Segundo. Es un paquete fiscal deficitario. El problema del desequilibrio fiscal no es si tomamos recursos del futuro para invertirlos en el presente. La preocupación se concentra en revisar si ese gasto que hoy financiamos vía crédito asegura que el retorno de inversión de largo plazo sea mayor a su costo en el presente. En términos simples, garantizar que los recursos vía deuda se gasten en los proyectos de mayor beneficio y rentabilidad social. Por ello no es posible dejar de advertir el descuido del destino de gasto por parte del gobierno federal. Aumenta el déficit, aun sin considerar las necesidades de inversión, por lo que es claro que el gobierno federal gastará en destinos que no son socialmente rentables.

Preocupan por ello los términos en los que se ha presentado el paquete fiscal para el próximo año. No hay una visión integral de lo que la economía del país necesita para generar mejores empleos. El gasto se mantiene extraordinariamente centralizado. El déficit no asegura crecimiento. No existe un enfoque para incentivar el empleo formal. Los proyectos emblema de la administración, hoy al doble o triple de su presupuesto original, consumen el gasto de inversión y dejan al margen los requerimientos de las entidades federativas y municipios en el país. Existen rubros en el gasto educativo que, a pesar del rezago documentado, simplemente no crecerán. El gasto de infraestructura en el país, estancado. La transición del modelo de salud del gobierno federal pasará a la historia como uno de los mayores y más costosos errores provocados por autoridades centrales pues se contará en vidas de mexicanas y mexicanos que se perdieron.

Ante este escenario de un gobierno federal incapaz de tener la altura de miras para reconocer integralmente los requerimientos que como país tenemos, en Guanajuato no bajamos la guardia. Hemos trabajado en años previos en asegurar un presupuesto equilibrado sectorial y regionalmente. Impulso a la educación, cuidado de la salud, incentivos económicos, protección al empleo, cubrir requerimientos de infraestructura. Atención a los 46 municipios de la entidad. Este año no será la excepción. Disciplina en lo fiscal y equilibrio de gasto por regiones y sectores, con un enfoque humano. Tres décadas confirman lo que hemos logrado y la confianza ciudadana lo ha respaldado. Esa fórmula ha sido la vía para lograr la grandeza de Guanajuato.



Presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización

@VictorZanella