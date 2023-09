Por un Guanajuato incluyente y humano

El Gobierno del Estado de Guanajuato, emanado del Partido Acción Nacional, sigue haciendo de las suyas, en los dichos dicen que les preocupa la educación, pero en los hechos, es un pretexto más para despilfarrar dinero público.

Luego de hacer un escándalo por los nuevos libros de texto gratuito, el desenlace es el mismo de siempre: un negociazo.

Y es que resulta que ante los supuestos errores y su necedad de sostener que los libros “adoctrinarán” a las niñas, niños y jóvenes; ellos imprimirán “cuadernillos” para entregar junto con el material de la SEP.

Lo curioso es que estos cuadernillos, nos costarán a todas y todos los guanajuatenses hasta 23 millones de pesos en una primera etapa y otros 23 millones en una segunda etapa, que entregarán el próximo semestre del ciclo escolar 2023-2024.

Eso que argumentan como “interés superior de la niñez”, es una vil pantalla para encubrir que quieren seguir sacando dinero a través de sus proveedores y justo antes de entrar a un nuevo proceso electoral.

Hay que resaltar, que no es un caso aislado, sino que la educación ha sido en más ocasiones un pretexto del Gobierno del Estado para desviar recursos y como muestra, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato señaló un faltante de varios millones.

Tan solo 1 millón fueron gastados en licencias de programas de computación que no han sido utilizados, pero culpan a la pandemia, cuando en realidad aprobaron el gasto cuando niños y niñas, ya estaban regresando a las aulas escolares.

Y otros 5.3 millones que supuestamente serían utilizados para reparar escuelas vandalizadas en León, que ni la Auditoría, ni los maestros, ni los padres de familia, saben en dónde quedaron.

Otro gasto innecesario lo hacen en acarreos de personas a eventos de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, cargo que ocupa una aspirante a gobernadora por el Partido Acción Nacional.

Y es por esto que insistimos: no somos iguales, en morena, sí tenemos interés en una mejor educación para nuestras niñas y niños.

En morena, sostenemos que es tiempo de fraternidad; es tiempo de humanismo, por eso estamos dando la batalla en defensa de la Nueva Escuela Mexicana, por la transparencia en el uso de los recursos y porque nuestras hijas e hijos, tengan mejores contenidos educativos, más incluyentes y humanos.

Es tiempo de Transformación, que no te engañen, al PAN no le interesa la educación, no le interesa acabar con la desigualdad, le interesa ganar como sea la próxima elección.

La Esperanza Nos Une, en Unidad y con Organización, vamos por la Transformación de Guanajuato.





Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato

@79adrix