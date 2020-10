¿Por qué debes recordar el número 10, 000 si eres emprendedor?

Mariana.pefer @gmail.com

Las redes sociales se pelean por nuestra atención, tenemos de todo tipo, desde ver videos, escuchar música y podcasts, subir fotografías, estar al tanto de todas las actividades de nuestros amigos, platicar, emitir opiniones breves, o ver videos chistosos muy breves, etc. Y tratando de huir de alguna, lo más común es caer en otra.

¿Cuánto tiempo dedicas al aprendizaje diariamente? No me refiero a la carrera o maestría, quiero que pienses el tiempo que dedicas a cultivar tu mente y adquirir conocimientos útiles para tu proyecto. Conocer sobre el ciclo reproductivo de los caracoles sería interesante si te dedicas a eso, pero es irrelevante si tu negocio es artesanía en vidrio soplado. Recuerda que hay dos tipos de actividades, las que ayudan a lograr tus objetivos y aquellas que no.

Si consideramos el tiempo que pasas en redes sociales, ¿cuánto es productivo? Identifica la cantidad de minutos que usas para enterarte de la vida de tus amigos, videos de cocina y memes. Si eres estudiante, ¿sigues páginas relacionadas con tu carrera para actualizarte o solo compartes imágenes graciosas? Si estás emprendiendo, ¿buscas líderes en la industria en la que estás, ves conferencias relativas a tus temas de interés, sondeas a la competencia? Si eres Godín, ¿aprovechas para aprender algo que te permita desarrollarte mejor, conocer las habilidades que solicitan las empresas a raíz de la pandemia, o lo que requerirás para permanecer vigente en el campo laboral?

Los mexicanos pasan 42 por ciento más de su tiempo en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube y Google desde que iniciaron las medidas de aislamiento social ocasionadas por el Covid-19, revela un estudio realizado por Nielsen Ipobe y retomado por el periódico La Jornada. Ufff, lo anterior habla de mucho tiempo libre que podría usarse mejor.

La teoría de las 10 mil horas que dice que, si le dedicas esa cantidad de tiempo a algo, te vuelves experto. Trabajemos con ese número, es el equivalente a 417 días, pero bueno, eso sería si solo nos enfocáramos 100% a ello sin dormir o comer, lo cual es imposible. Seamos menos extremos: 4 horas diarias durante 7 años, nos darían poco más de esas 10 mil horas requeridas para ser expertos. Siete años, cuatro horas al día, piénsalo.

Hay 3 tipos de reacciones antes los datos anteriores: A) Empezar ya. B) Remordimiento por el tiempo perdido. C) Qué flojera, es demasiado esfuerzo.

Si eres de los primeros: ¡Felicidades! Comienza hoy. Si eres de los segundos, deja de lado sentirte mal, ve a futuro y piensa que el mejor momento para empezar algo es AHORA. Si eres de los terceros, el texto que sigue no es para ti.

Sin importar a lo que te dediques, comienza ya. Es tema de disciplina no de tiempo libre. Seguro dirás, solo los privilegiados pueden dedicar 4 horas a aprender y en vez de responder algo como “el que quiere puede”, te pregunto si tienes 10 minutos de esas 24 horas diarias para dedicar al crecimiento de tu proyecto. Imagina cómo mejorarías dedicando 4 horas al mes, eso en un año son 48 horas, es decir 2 días completos de enfoque.





¿Crees que valdría la pena dedicar al menos10 minutos diarios para lograr buenos resultados?





Recuerda: “Si fuera fácil, cualquiera lo haría bien”.